던롭스포츠코리아, 젝시오 14 사면 선물 '펑펑'

드라이버·아이언 구매 시 100% 레디백 증정

매달 이어지는 라운드, 레슨 등 프리미엄 케어

꿩 먹고 알 먹고'라는 말이 어울리는 구성이다. 던롭스포츠코리아가 전개하는 글로벌 골프 토털 브랜드 젝시오가 '젝시오 14 크루 멤버십'을 본격적으로 선보였다. 지난해 출시된 국내 최초 케어형 멤버십으로, 매월 다양한 프로그램을 통해 골퍼의 플레이와 일상을 함께하는 라이프스타일형 서비스다.

젝시오 14 크루 멤버십은 가입 즉시 혜택이 시작되는 월간 플랫폼이다. 시즌 초반에 가입할수록 더 오랜 기간 다양한 경험을 누릴 수 있다. 프로암 라운드, 프라이빗 레슨, 프리미엄 기프트 등 프로그램이 매달 이어지며, 골퍼가 실제 플레이 속에서 브랜드 가치를 체감할 수 있도록 구성됐다. 여기에 공연 관람, 프리미엄 다이닝 등 라이프스타일 콘텐츠도 더해졌다.

젝시오 14 드라이버 또는 아이언 세트를 구매한 뒤 홈페이지에서 크루 등록을 완료하면, 한정판 화이트 레디백이 제공된다. 골프볼, 골프티, 볼 스탬프, 모자, 마스크팩, 선크림 등 필드 필수 아이템을 한 번에 담을 수 있도록 구성된 리미티드 에디션이다.

2026 시즌 신제품인 젝시오 14는 브랜드가 추구해온 '편안한 비거리'의 가치를 유지하면서 설계와 완성도를 한층 끌어올린 모델이다. 디자인과 구조를 전면 개선했으며, 특히 남성용 모델에는 젝시오 시리즈 최초로 탈착형 슬리브 시스템 QTS(Quick Tune System)를 적용했다. 이를 통해 골퍼가 자신의 스윙 스타일에 맞춰 클럽 세팅을 보다 직관적으로 조정할 수 있다.

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젝시오 14는 경량 설계를 유지하면서도 세밀한 조정이 가능해, 특유의 부드러운 스윙 감각을 해치지 않으면서 개인 맞춤 세팅의 폭을 넓혔다. 레이디스 모델 역시 설계 단계부터 여성 개발자가 참여해 여성 골퍼의 스윙 특성을 반영했다. 가벼운 스윙에서도 안정적인 볼 스피드와 비거리를 확보하도록 설계됐으며, 임팩트 시 에너지 전달 효율을 높여 일관된 방향성과 타구감을 구현했다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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