전화 폭주에 업무 일시 마비돼

김성주 이사장 SNS에 해명

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)의 희승이 지난달 11일 서울 성북구 고려대 화정체육관에서 열린 제2회 디 어워즈 포토월 행사에서 자세를 취하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

케이팝 아이돌의 인기로 세계에서 손꼽히는 큰손 투자자인 국민연금의 업무가 마비됐다.

18일 김성주 국민연금공단 이사장은 오전 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 '국민연금 국제연금지원센터가 마비된 사연'이라는 게시물을 올렸다.

김 이사장에 따르면 지난주 공단 국제연금센터로 해외전화가 폭주하듯 걸려 와 업무가 일시 마비됐다. 당일 2시간 동안 1500통의 메일이 쏟아지기도 했다.

김 이사장은 "사연을 들어보니 K팝 그룹 엔하이픈 멤버 탈퇴 문제와 관련해 해외 팬들이 하이브의 대주주인 국민연금에 항의 전화를 하자는 글이 SNS에 퍼졌던 것"이라며 "엑스(X·옛 트위터)'에 게시된 글은 국민연금은 '하이브로부터 사전에 연락받은 적이 있는지, 이 결정으로 손실된 시장의 가치를 알고 있는지 대주주인 국민연금에 항의하라'는 내용과 함께 국제연금지원센터 상담번호 화면을 캡처해 올렸다"고 설명했다.

김성주 국민연금공단 이사장 페이스북 계정 갈무리 원본보기 아이콘

김 이사장이 첨부한 사진을 보면 지난 11일 한 엑스 사용자가 "국민연금은 하이브의 최대 투자자로, (국민연금을) 성가시게 해야 하고, 어떤 것도 그냥 넘어가게 둬서는 안 된다"면서 공단 국제연금지원센터의 전화번호를 게재했다.

국민연금공단 국제연금지원센터는 국내에서 일하는 외국인 노동자와 해외에서 근무하는 한국인을 대상으로 연금 관련 지원 업무를 담당하는 부서다.

김 이사장은 "국민연금은 국민의 노후 자금을 맡아 운용하는 장기 투자자"라며 "전 세계 80개가 넘는 나라의 수많은 기업에 투자하고 있지만, 개별 기업의 경영이나 인사 문제에 관여하지는 않고, K팝 그룹의 결성과 멤버 구성에 대해서도 관여하지 않는다"고 해명했다.

또한 "SNS에서 빠르게 확산한 하나의 해프닝이었지만, 국민연금이 어떤 역할을 하는 기관인지 다시 생각해 보는 기회였다"며 "앞으로도 국민의 소중한 노후 자금을 안정적으로 운용하면서 사회적 영향과 책임에 대해서도 소명 의식을 갖고 해나가겠다"고 덧붙였다.

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앞서 지난 10일 하이브의 자회사 빌리프랩은 소속 그룹 엔하이픈의 멤버 '희승'이 탈퇴한다고 공지했다. 희승은 빌리프랩 소속으로 단독 활동할 예정이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



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