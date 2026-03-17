원·달러 환율 1500원…증시 부담 확대 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①중동 전쟁 여파…원·달러 환율 장중 1500원 돌파

②국제 유가 고공행진…비축유 방출은 단기 조치에 불과

③트럼프 대통령, 군함 파견 요청…"현실적으로 어려워"

MARKET INDEX

○미 뉴욕증시 3대지수 일제 오름세 마감

○FOMC 앞두고 유가 하락

○기술주 대부분 상승 마감

TOP 3 NEWS

■ 고유가도 부담인데 환율마저 1500원…증시 악영향 커진다 ○고환율로 원자재 수입 비용 급증

○항공·석유화학 등 환율에 특히 민감

○식품·제약 등 다양한 업종에 악영향

■ 비축유 방출은 단기 대책…호르무즈 해협 변화 없으면 고유가 지속 ○아시아·오세아니아 IEA 회원국 비축유 방출

○미국도 1억7200만배럴 비축유 방출

○호르무즈 해협 변화 없으면 소용 없어

■ 호르무즈 군함 파견 '3가지 걸림돌' ○방어시스템 갖춘 함정 파견할 땐 3주이상 소요

○청해부대 직접 파견해도 기뢰제거 등 어려움

○국내 정치상황도 고려해야

the Chart : 케이뱅크 주가 흐름에 찬물 끼얹은 대주주

○우리銀, 상장일에 유통가능물량 전부 매도

○FI 참여 베인캐피탈도 일부 지분 매각

○록업 해제 6월·9월 '매도물량 폭탄' 리스크

돈이 되는 法

■ 새 재판부 사무 분담 완료… '회장님 재판' 누가 맡나 ○법원 정기인사 후 주요 기업 총수 사건 재판부 확정

○마용주 대법관이 조현범 회장 상고심 주심

○김인경 부장판사, 김범수 창업주 항소심 재판장 맡아

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/2026031615463489691

■ 주식거래·M&A도 의제로…노란봉투법, 기업 셈법 복잡 ○노란봉투법 시행 후 원청 교섭 요구 확산

○상당수가 교섭 의제 명시 없어

○사안별로 법리 다툼 커질 듯

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026031615482000756

■ "재판기록을 USB에?"…재판소원 시행, 기록 송부 방식에 우려 목소리 ○재판소원제 시행…기록 송부 방식 논란

○헌재, USB·내부 웹하드 등 기록 전달 방안 제시

○법조계 "보안 사고·심리 불완전성 우려"

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026031615494308673

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.

오늘 핵심 일정

○국내

06:00 수출가격(YoY)(2월)

한패스 코스닥 청약, 확정 공모자 1만9000원

메쥬 코스닥 청약, 예정 공모가 1만6700~2만1600원

엔에이치스팩33호 코스닥 청약, 확정 공모가 2000원

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○해외

00:30 미국 트럼프 대통령 연설

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 2℃( 0 ℃) ｜최고기온 : 15℃( ▲ 1 ℃)

○강수확률 오전 0%｜오후 20%

○미세먼지 오전 한때나쁨｜오후 보통

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.

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