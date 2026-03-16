부산대 교수 등 KAST 석학 4명 참여… 지역 R＆D 발전 방향 논의

부산에 석학들이 모였다.

부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP, 원장 김영부)은 지난 12일 BISTEP 대회의실에서 '지역 R＆D 성과확산을 위한 한림원 석학 초청 좌담회'를 개최했다.

BISTEP이 한림원 석학 초청 ‘지역 R&D 성과확산 좌담회’를 개최하고 기념촬영하고 있다. BISTEP 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 좌담회는 부산의 연구개발(R＆D) 역량을 강화하고 우수 연구 성과를 지역 산업으로 확산할 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 행사에는 국내 대표 학술기관인 한국과학기술한림원(KAST) 부산지역 정회원 4명이 참석했다.

참석자는 ▲부산대학교 재료공학과 김광호 교수 ▲부산대 약학과 정해영 교수 ▲부산대 대기환경과학과 하경자 교수 ▲부산대 고분자공학과 하창식 교수 등이다. 지자체 출연 연구기관이 국가 최고 수준의 석학들과 직접 만나 지역 과학기술 발전 방향을 논의한 것은 이번이 처음이다.

좌담회에서는 BISTEP 평가분석본부장이 부산의 지역 과학기술 혁신 역량(R-COSTII) 분석 결과와 국가 R＆D 사업 유치 현황을 브리핑했다.

부산의 R-COSTII 순위가 전년 대비 9위에서 8위로 상승했지만, 여전히 중위권에 머물러 있어 연구 성과와 지역 산업 간 연계 강화가 필요하다는 과제가 제시됐다.

참석한 석학들은 일본의 기초과학 연구 사례를 언급하며 대규모 탑다운 방식의 지원보다 연구자가 안정적으로 연구에 집중할 수 있는 환경 조성이 중요하다고 강조했다. 또 부산이 단기 성과 중심 정책에서 벗어나 기초과학 투자 확대와 함께 우수 연구자의 수도권 유출을 막기 위한 '부산형 석학 그룹' 조직화와 석학교수 제도 도입 등을 검토할 필요가 있다고 조언했다.

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김영부 원장은 "우수 연구자를 초등학생 때부터 발굴하고 지원해야 한다는 석학들의 장기적 관점이 지역 R＆D 정책에 새로운 시각을 제시했다"며 "단발성 행사에 그치지 않고 제안된 의견을 부산 R＆D 정책 수립에 적극 반영해 연구자가 중심이 되는 혁신 생태계를 만들어 가겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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