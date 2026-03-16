투자 인프라 견학·글로벌 공급망 전략 현장 이해



경영대학과의 글로벌 물류·투자 분야 협력 모색

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)은 13일 미국 솔트레이크시에 위치한 유타대학교(University of Utah) 경영대학(David Eccles School of Business) 학생과 관계자 20여명이 부산진해경제자유구역을 방문했다고 전했다.

13일 부산진해경제자유구역청을 방문한 美 유타대학교 경영대학 방문단이 홍보관에서 기념촬영을 하고 있다. 부산진해경자청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 방문은 경영학 전공 학생들이 동북아 물류 허브로 성장하고 있는 부산진해경제자유구역의 투자 환경과 글로벌 공급망 관리(SCM) 사례를 현장에서 이해하기 위해 마련됐다.

경자청은 홍보관에서 부산신항, 가덕도 신공항, 철도망이 연계된 트라이포트(Tri-Port) 기반 글로벌 복합물류 인프라와 부산진해경제자유구역의 투자 환경을 소개했다. 또 글로벌 기업들이 부산진해경제자유구역을 선택하는 주요 투자 유인과 함께 명지지구의 국제 비즈니스 정주 여건, 부산신항 배후부지 개발 현황, 가덕도 신공항과 진해신항 조성 계획 등 경제자유구역의 현재와 미래 개발 전략을 설명했다.

이어진 질의응답에서는 글로벌 공급망 재편 속에서 부산진해경제자유구역이 수행할 수 있는 물류 거점 역할과 기업 유치 전략, 항만·공항·철도를 연계한 트라이포트 물류 체계의 경쟁력, 외국 기업이 활용할 수 있는 비즈니스 환경 등에 대해 다양한 의견이 오갔다.

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박성호 부산진해경제자유구역청장은 "유타대학교(David Eccles School of Business)는 기업가 정신과 경영교육 분야에서 세계적으로 높은 평가를 받는 경영대학으로 알고 있다"며 "이번 방문이 학생들에게 글로벌 물류와 투자 환경을 현장에서 이해하는 뜻깊은 계기가 되기를 바라며, 앞으로 경영대학과 협력해 글로벌 공급망, 국제 물류, 기업 투자 전략 분야에서 산학 교류와 공동 프로그램 등 다양한 협력 가능성을 모색해 나가기를 기대한다"고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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