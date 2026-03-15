中 연구팀 "오전 커피, 대사 건강지표 개선 효과"

산둥성 병원 연구팀, 국제학술지에 공개

"생체 리듬·대사 조절 시스템에 긍정적"

기상 직후엔 커피 대신 물 먼저 마셔야

커피를 얼마나 마시느냐 뿐 아니라 언제 마시느냐도 건강에 영향을 미칠 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

중국 산둥성 병원과 산둥대학교 치루병원 연구팀은 이같은 연구 결과를 최근 국제학술지 '면역학 프론티어(Frontiers in Immunology)'를 통해 공개했다.

연구팀은 미국 국민건강영양조사(NHANES)에 참여한 성인 2만460명의 자료를 분석해 커피 섭취 패턴을 '아침형(오전 집중 섭취)'과 '종일형(하루 전반에 걸쳐 분산 섭취)'으로 구분해 비교했다.

연구 결과 아침 시간에 커피를 주로 마시는 사람은 인슐린 저항성을 나타내는 주요 지표가 상대적으로 낮은 경향을 보였다. 특히 중증 인슐린 저항성 위험은 커피를 마시지 않는 사람보다 약 17% 낮은 것으로 나타났다.

반면 커피를 하루 동안 나눠 마시는 종일형 섭취 패턴에서는 인슐린 저항성 개선과 관련된 일관된 효과가 나타나지 않았다. 연구진은 "아침 시간대 커피 섭취가 생체 리듬과 대사 조절 시스템에 긍정적으로 작용할 가능성이 있다"고 설명했다.

동물 실험에서도 유사한 결과가 확인됐다. 아침에 커피를 투여한 생쥐는 공복 혈당과 혈중 인슐린 수치가 감소했고 포도당 내성이 개선됐다. 동시에 인터류킨(IL)-1β, IL-6, MCP-1 등 염증 반응과 관련된 사이토카인 수치도 낮아졌다. 이는 커피 섭취 시점이 염증 반응을 조절해 인슐린 감수성에 영향을 줄 수 있음을 시사한다.

다만 연구진은 이번 결과가 관찰 연구와 동물 실험을 기반으로 한 만큼 인과관계를 확인하려면 장기 임상시험이 필요하다고 강조했다.

아울러 전문가들은 커피를 마시는 '정확한 시점'도 중요하다고 조언한다. 미국 수면 전문가 마이클 브루스 박사는 기상 직후보다는 최소 90분 뒤 커피를 마시는 것이 바람직하다고 설명했다.

사람은 잠에서 깨어난 직후 아드레날린과 코르티솔 같은 각성 호르몬이 자연스럽게 분비되는데, 이때 카페인을 섭취하면 호르몬 균형에 영향을 주거나 카페인 내성이 생길 수 있기 때문이다. 또한 수면 중에는 호흡과 땀 등으로 수분이 감소하기 때문에 기상 직후에는 커피보다 물을 먼저 마시는 것이 좋다.

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실제로 애리조나대학교 연구에서도 기상 후 약 두 시간 뒤 커피를 마셨을 때 카페인의 각성 효과가 더 크게 나타난 것으로 보고됐다.

최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



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