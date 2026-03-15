건산연 "국제유가 50% 급등시 건설생산비용 1.06% 상승"

중동 전쟁 여파로 국제유가가 급등하는 가운데 국제유가가 50% 오르면 국내 건설 생산 비용이 1% 이상 상승한다는 분석이 나왔다.

15일 한국건설산업연구원이 발간한 '원유 가격 상승이 건설 생산비용에 미치는 영향 분석' 보고서에 따르면 유가 50% 상승 시 국내 건설 생산 비용은 1.06% 오르는 것으로 나타났다. 이는 한국은행의 2023년도 산업 연관표(2020년 연장표)의 '가격 파급 효과 분석 모형'을 적용해 추계한 수치로, 100% 수입품인 원유의 특성을 고려해 수입 상품 가격 변동의 물가 파급 효과 모형이 적용됐다.

국제유가 50% 상승에 따른 건축물 생산 비용 상승률은 주거용 건물 0.90%, 비주거용 건물 0.80%, 건축보수 0.93%로 1% 미만으로 분석됐다. 반면 같은 기준으로 도로시설 2.93%, 도시토목 2.76%, 하천사방 2.19%, 항만시설 2.03%, 농림수산토목 2.03% 등 토목건설의 생산 비용은 2%가 넘는 상승률을 나타냈다.

아울러 건산연이 건설 투입 요소 380개 가운데 유가 10% 상승에 영향이 큰 요소를 분석한 결과 경유에 의한 영향이 전체 파급 효과의 35.2%를 차지했다. 이어 레미콘(8.5%), 아스콘 및 아스팔트 제품(8.4%), 도로화물운송서비스(4.2%) 순으로 생산 비용 상승을 견인했다.

건산연은 "경유의 가격 파급 효과가 가장 높은 이유는 경유가 건설 현장 중장비의 핵심 연료로 직접 사용될 뿐 아니라 레미콘, 아스콘 등 주요 건설 자재 생산 과정 전반에도 필수적으로 투입되기 때문"이라고 설명했다. 그러면서 "건설 현장의 핵심 동력원인 굴착기, 크레인, 지게차, 불도저 등의 건설기계 90% 이상이 경유를 연료로 사용하고 있다"고 덧붙였다.

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다만 이번 사태가 2022년 러시아·우크라이나 전쟁 발발 당시에 비해서는 주택·건설 시장에 미치는 직접적인 가격 충격은 상대적으로 작을 것으로 관측된다. 지난해 누적 주택 착공 물량은 총 27만3000가구로 러·우 전쟁이 발발한 2022년(38만6000가구) 대비 약 11만가구 감소했고, 지난해 건설 투자 역시 9.5% 감소한 상황이기 때문이다.

곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



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