원인 미상의 화재…인명피해 총 10명

서울 중구 소공로 한 건물의 숙박시설에서 불이 나 3명이 중상을 입는 등 인명피해가 발생했다.

14일 오후 서울 중구 소공동의 한 건물에서 불이나 소방대원들이 진화 작업을 벌이고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

14일 소방 당국에 따르면 이날 오후 6시10분께 서울 중구 소공동의 지하 1층·지상 7층 규모의 건물 3층 숙박시설에서 원인 미상의 화재가 발생했다.

이 불로 3명이 중상을 입어 병원으로 옮겨졌고, 경상자 7명은 소공동 주민센터와 현장 인근 대피소로 이동했다. 부상자 중 8명은 외국인으로 파악됐다.

소방 당국은 인력 110명과 장비 31대 등을 투입해 불길을 잡았으며, 오후 6시36분께 대응 1단계를 발령한 뒤 3시간 만인 오후 9시35분께 완진했다. 경찰·중구·도시가스 등 관계기관이 합동 대응에 나섰으며 한국전력은 추가 피해를 막기 위해 전력을 차단했다.

해당 숙박시설은 이 건물 3·6·7층에서 게스트하우스 형태로 운영됐으며 외국인 관광객을 주로 받아온 것으로 확인됐다. 소방 관계자는 "불이 난 건물의 3층과 6층은 캡슐형 호텔로 운영 중이었고 외국인과 한국인이 내부에 투숙한 것으로 확인된다"며 "외국인은 문자 접수로만 체크인을 할 수 있는 상황이어서 정확하게 연락이 되지 않는다"고 설명했다.

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소방 당국은 최초 발화지점 등 화재 원인을 조사하고 있다.

오지은 기자 joy@asiae.co.kr



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