서울 마곡·방화…인천 연수 등 공급



다음 주 분양시장에는 전국 12곳에서 공공지원 민간임대와 오피스텔, 도시형생활주택 등 약 3900여가구가 청약 접수에 돌입할 전망이다. 전국적으로 다량의 공급 물량이 청약시장에 풀리며 알짜 단지를 선점하려는 수요자들의 '옥석 가리기'가 한층 치열해질 것으로 보인다.

15일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 3월 셋째 주에는 전국 12곳에서 3992가구가 공급된다.

e편한세상 동탄역 어반원 DL이앤씨 제공] AD 원본보기 아이콘

수도권에서는 서울 강서구 '마곡지구 17단지 토지임대부 분양주택'(206가구)과 강서구 '래미안 엘라비네'(272가구) 등이 청약 접수를 받는다.

삼성물산이 서울 방화동 일대에 공급하는 래미안 엘라비네는 지하 3층~지상 16층, 10개 동, 총 557가구 규모 단지다. 이 중 전용면적 44~115㎡ 272가구를 일반분양한다. 해당 단지는 인근에 수도권 지하철 9호선 신방화역이 위치해 있고 올림픽대로와 가양대교, 강변북로 등 주요 간선도로 진입이 수월하다는 장점이 있다. 이 밖에도 롯데몰 김포공항점과 이대서울병원 등 다양한 생활 인프라를 이용할 수 있다.

인천은 연수구 '연수 월드메르디앙 어반포레'(133가구), 중구 '운서역 푸르지오 더 스카이 2차'(847가구, 공공지원 민간임대)가 청약 접수를 앞두고 있다. 대우건설이 인천 중구 운서동 일대에 조성하는 운서역 푸르지오 더 스카이 2차는 지하 2층~지상 25층, 10개 동, 전용면적 69~84㎡ 총 847가구 규모 단지로, 공공지원 민간임대주택으로 공급된다.

지방에서는 경북 상주시 '상주자이르네'(773가구)와 전남 여수시 'e편한세상 여수 글렌츠'(81가구) 등이 청약 접수를 앞두고 있다. DL이앤씨가 경기 화성시 오산동 일대에 공급하는 e편한세상 동탄역 어반원은 지하 4층~지상 46층, 3개 동, 아파트 총 610가구와 지하 3층~지상 26층, 주거형 오피스텔 총 240실 규모로 이뤄졌다. 이번 청약에서는 전용면적 34~59㎡ 오피스텔을 공급한다.

AD

한편 견본주택은 '더샵 프리엘라', '해링턴 플레이스 오룡역' 등 5곳에서 오픈할 예이다. 당첨자 발표는 5곳, 정당 계약은 6곳에서 이뤄진다.

이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>