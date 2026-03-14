'신고 포상금 상한제 폐지' 안내한 금융위 동영상 공유

이재명 대통령이 주가 조작 신고 포상금 상한선을 폐지한 것과 관련해 "좋은 나라 만들면서 부자 되는 방법"이라며 신고를 독려했다.

이 대통령은 14일 엑스(X·옛 트위터)에 이억원 금융위원장이 주자 조작 신고 포상금 상한선 폐지 정책을 담은 동영상을 공유하며 쓴 글을 게시하고 이같이 적었다. 해당 동영상은 금융위원회 직원들이 제작한 것으로, 주가조작을 신고해 포상금을 탄 직장인이 슈퍼카에서 내려 신고 방법을 안내하는 내용이다.

금융위는 지난달 25일 주가조작과 회계 부정 등 자본시장 범죄에 대한 내부 고발을 활성화하기 위해 신고 포상금 상한을 폐지했다. 포상금 규모는 적발·환수된 부당이득과 과징금의 최대 30%에 이른다.

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이 대통령은 금융위 발표 직후 엑스에 "주가 조작 신고 시 수십억, 수백억 원을 포상금으로 받을 수 있다"며 "팔자 고치는 데는 로또보다 확실히 쉽다"고 썼다. 그러면서 "주가조작 이제 하지 마십시오. 주가조작 패가망신!"이라고 강조하기도 했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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