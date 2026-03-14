구윤철 "지금 韓경제 주목해야"…도쿄서 투자설명회
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구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 일본을 방문해 글로벌 투자자들을 상대로 한국 경제 투자 설명회를 열었다.
14일 재정경제부에 따르면 구 부총리는 13일 일본 도쿄에서 블룸버그 일본지사가 초청한 포럼에 참석해 글로벌 투자자 100여명을 상대로 한국 경제 투자 설명회를 진행했다.
구윤철 부총리가 13일 일본 도쿄에서 한국경제 투자설명회를 진행하고 있다. 연합뉴스
구 총리는 이날 설명회에서 한국이 반도체·원전·조선·방산 등의 분야에서 보여준 경쟁력과 비교 우위를 역설했다.
그는 "한국 정부가 인공지능(AI) 대전환 및 초혁신경제 프로젝트 등으로 잠재성장률을 높이고, 외국인 투자자의 시장 접근성을 확대하는 자본시장 활성화 정책을 일관되게 추진할 것"이라며 "지금이 한국 경제에 주목해야 할 시점"이라고 강조했다.
재경부는 수출이 9개월 연속 월간 기준 역대 최대 기록을 경신하고 있다고 최근 한국 경제 동향을 소개했다. 국가채무비율, 대외채무 등 대내외 건전성도 양호한 수준으로 관리되는 등 거시경제 여건이 견조하다는 점 역시 투자자들에게 설명했다.
아울러 지난해 방한 관광객이 1900만명에 달하고 한국의 문화 콘텐츠가 세계적으로 주목받고 있다고 소개했다. 외환시장 개장 시간을 24시간으로 확대하고 역외 원화 결제 인프라를 구축하는 등 투자 접근성도 강화한다는 방침을 전했다.
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재경부는 참석자들이 한국의 외환·국채 등 관련 시장과 제도·정책에 큰 관심을 보였고, 한국 시장에 대한 기대감을 나타냈다고 전했다.
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