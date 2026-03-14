경찰, CCTV 토대로 추적

경기 남양주시의 한 길거리에서 전자발찌 착용 대상자가 30대 여성을 흉기로 살해한 뒤 도주해 경찰이 추적에 나섰다.

14일 경찰에 따르면 이날 오전 9시께 경기 남양주시 오남읍 노상에서 30대 여성 B씨가 남성에게 흉기에 찔렸다는 신고가 접수됐다.

출동한 경찰과 구급대원은 현장에서 심정지 상태의 B씨를 발견해 병원으로 이송했으나 결국 숨졌다.

경기 남양주시의 한 길거리에서 전자발찌 착용 대상자가 30대 여성을 흉기로 살해한 뒤 도주해 경찰이 추적에 나섰다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

피의자인 40대 남성 A씨는 차량을 이용해 B씨에게 접근한 뒤 흉기를 휘두르고 달아난 것으로 전해졌다.

B씨는 보호조치를 받던 상태였고, 전자발찌 착용자인 A씨와는 교제 관계였던 것으로 알려졌다.

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경찰은 주변 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 토대로 A씨의 행방을 쫓고 있다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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