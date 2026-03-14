WBC 준준결승서 0-10 완패

상대 타선 3점 홈런 포함 9안타 폭발

선발 산체스 5이닝 8탈삼진 무실점 역투

한국 야구대표팀이 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 4강 진출에 실패했다.

류지현 감독이 이끄는 한국은 13일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 도미니카공화국과의 WBC 준준결승에서 0-10으로 7회 콜드 게임 패했다. 도미니카공화국 타선에 9안타(1홈런) 6볼넷을 허용해 맥없이 무너졌다. 상대 선발 크리스토퍼 산체스(필라델피아 필리스)를 상대로 5이닝 동안 2안타, 삼진 8개를 당하며 점수를 뽑지 못했다.

2006년 초대 대회 4강, 2009년 2회 대회 준우승을 차지한 한국은 이후 세 차례 대회(2013·2017·2023년)에서 모두 조별리그에서 탈락했다. 올해 C조 조별리그에서 조 2위(2승 2패)를 차지해 17년 만에 8강에 진출했지만 도미니카공화국의 높은 벽을 넘지 못했다.

류지현 한국 야구대표팀 감독이 도미니카공화국과의 WBC 8강전에서 대량 실점을 하자 아쉬운 표정을 짓고 있다. 마이애미=연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

한국은 김도영(KIA 타이거즈·3루수)-저마이 존스(디트로이트 타이거스·좌익수)-이정후(샌프란시스코 자이언츠·중견수)-안현민(kt 위즈·우익수)-문보경(LG 트윈스·지명타자)-셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스·1루수)-김혜성(로스앤젤레스 다저스· 2루수)-박동원(LG·포수)-김주원(NC 다이노스·유격수)으로 라인업을 짰다. 선발 투수는 류현진(한화 이글스)이었다.

이에 맞서는 도미나카공화국은 페르난도 타티스 주니어(샌디에이고 파드리스·우익수)-케텔 마르테(애리조나 다아아몬드백스·2루수)-후안 소토(뉴욕 메츠·좌익수)-블라디미르 게레로 주니어(토론토 블루제이스·1루수)-매니 마차도(샌디에이고·3루수)-주니어 카미네로(탬파베이 레이스·지명타자)-훌리오 로드리게스(시애틀 매리너스·중견수)-아구스틴 라미레즈(마이애미 말린스·포수)-헤랄도 페르도모(애리조나·유격수)로 라인업을 짰다.

도미니카공화국의 타선은 강했다. 2회말 선두타자인 게레로 주니어가 볼넷으로 출루했고, 카미네로의 1타점 좌익선상 2루타에 이어 로드리게스의 1타점 유격수 땅볼, 타티스 주니어의 우중간에 떨어지는 적시타로 대거 3점을 뽑았다. 류현진은 1.2이닝 3안타 3실점을 허용한 뒤 마운드를 내려왔다. 2회 2사 1·2루에서 마운드에 오른 노경은(SSG 랜더스)은 마르테를 삼진으로 돌려세우며 위기에서 벗어났다.

도미니카공화국 선발 크리스토퍼 산체스가 한국과의 WBC 8강전에서 5회 역투를 하고 있다. 마이애미=연합뉴스 원본보기 아이콘

한국은 3회에 4명의 투수가 마운드에 올랐지만 추가 4실점했다. 소토의 중전 안타와 게레로 주니어의 1타점 중월 2루타, 마차도의 좌전 적시타로 5-0까지 달아났다. 이후에도 밀어내기 볼넷으로 2점을 추가해 7-0으로 격차를 벌렸다.

AD

한국은 0-7로 끌려가던 7회말 2사 1·3루에선 오스틴 웰스(뉴욕 양키스)에게 3점 홈런을 허용해 그대로 무릎을 꿇었다. 이번 대회에는 조별리그와 8강전까지 5회 15점, 7회 10점 차 콜드게임 규정이 있다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>