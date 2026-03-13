경기 구리도시공사(사장 유동혁, 이하 공사)는 8호선 연장(별내선) 구리역 환승통로 에스컬레이터(국내 최장 길이 65m)의 안전한 승강설비 이용 문화 조성을 위해 13일 안전 캠페인을 진행했다.

이번 캠페인은 구리역 환승통로에 설치된 국내 최장 길이(65m) 에스컬레이터 이용 시 발생할 수 있는 안전사고를 예방하고 올바른 이용 문화를 정착시키기 위해 진행되었다. 특히 에스컬레이터 이용 중 걷거나 뛰는 행위로 인해 발생할 수 있는 낙상 및 충돌 사고를 방지하고, 이용객들이 두 줄로 서서 안전하게 이용하도록 안내하는 데 중점을 두었다.

이날 캠페인은 구리도시공사와 한국승강기안전공단, 구리시 보안관 등 총 25명이 함께 참여해 피켓과 조끼, 어깨띠 등을 착용하고 이용객을 대상으로 에스컬레이터 이용 시 핸드레일 잡기, 노란색 안전선 안쪽 탑승 등 안전 수칙을 안내하며 안전 의식 제고를 위한 홍보 활동을 진행했다.

유동혁 사장은 "이번 캠페인은 국내 최장 길이인 구리역 환승통로 에스컬레이터의 안전한 이용 문화를 조성하고 공사의 ESG 가치 중 하나인 시민 안전을 최우선으로 하는 구리도시공사의 이념을 실행하는 활동"이라며 "앞으로도 지역과 함께하는 안전한 공공서비스 제공에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



