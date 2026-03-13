방탄소년단. 빅히트뮤직 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 방탄소년단(BTS)이 정규 5집 '아리랑'의 메시지를 담은 애니메이션을 통해 한국 민요의 가락을 전했다.

하이브 산하 레이블 빅히트뮤직은 13일 BTS 공식 사회관계망서비스(SNS)에 애니메이션 영상을 공개했다.

영상은 1896년 축음기 앞에 모인 일곱 청년의 모습으로 시작한다. 축음기에서 '아리랑' 선율이 흐르고, 멤버들이 타국에서 노래를 녹음한 뒤 현지 사람들에게 들려주는 과정을 담았다. 이어 배경을 현대로 전환해 무대 위에서 공연하는 방탄소년단의 모습을 비춘 뒤, 멤버들이 광화문 앞에 서 있는 장면으로 마무리한다.

이번 영상은 1896년 미국 워싱턴에서 최초로 '아리랑'을 녹음했다는 기록을 바탕으로 제작했다. 빅히트뮤직은 "아리랑에 얽힌 이야기를 전하고 싶었다"며 "노래에 녹아있는 한국 고유의 감성에 공감하길 바란다"고 제작 배경을 밝혔다.

방탄소년단은 이날 애니메이션과 함께 새 앨범의 단체 사진을 처음 공개했다. 멤버들은 영상 속 인물을 연상시키는 슈트 차림으로 등장했다.

방탄소년단은 오는 20일 오후 1시 다섯 번째 정규앨범 '아리랑'을 발매한다. 방시혁 의장이 총괄 프로듀싱을 맡았으며 14곡을 수록했다. 21일에는 광화문 광장 일대에서 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'을 개최하며, 이 무대는 넷플릭스를 통해 전 세계로 생중계한다.

이이슬 기자



