SNS서 유행 '생일 케이크 불 뿜기' 챌린지

촛불 향해 알코올 뿜다 얼굴 화상

최근 사회관계망서비스(SNS)에서 유행하는 '생일 케이크 불 뿜기' 챌린지를 따라서 하던 중국 배우가 얼굴에 화상을 입었다. 불이 켜진 케이크에 알코올을 뿜는 순간 얼굴로 불길이 번지면서 부상을 입은 것으로 전해졌다.

10일(현지시간) 영국 매체 더선에 따르면 중국 배우 왕톈위(26)는 자신의 생일을 맞아 생일 케이크 챌린지를 시도하다 얼굴에 화상을 입는 사고를 당했다. 이 챌린지는 알코올이나 슈가파우더 등을 입에 머금은 뒤 촛불이 켜진 생일 케이크 앞에 뿜어 불길을 키우는 놀이로 SNS에서 유행하고 있다.

중국 배우 왕톈위(26)가 자신의 생일을 맞아 유행하는 생일 케이크 챌린지를 시도하다 얼굴에 화상을 입었다.

알코올 농도 96% 액체 촛불에 뿜어

왕톈위가 공개한 영상을 보면 왕톈위는 생일을 축하하는 자리에서 불이 켜진 케이크를 들고 작은 병에 담긴 액체를 한 모금 입에 머금었다. 이 액체는 알코올 농도 96%였다. 이후 촛불을 끄는 대신 불꽃을 크게 만들기 위해 케이크 쪽으로 액체를 분사했다.

액체를 뿜는 순간 불길이 튀어 올라 그의 얼굴로 빠르게 번졌다.

영상에는 왕톈위의 얼굴이 파란 불꽃에 휩싸이자 놀라 케이크를 바닥에 떨어뜨리는 장면이 담겼다. 온도 1500℃ 이상의 불꽃은 파란색을 띤다.

그는 이후 부상 치료를 위해 병원으로 이송됐다.

왕톈위는 "회복 중"이라며 사고로 속눈썹이 그을렸지만, 목에는 손상이 없었다고 밝혔다.

"불 뿜기 챌린지, 안전하지 않아…조심해야"

왕톈위는 온라인에서 비슷한 영상을 여러 차례 봤다며 챌린지가 안전하다고 생각해 따라 했다고 설명했다. 그는 "생일 불 뿜기 영상을 검색해 보니 분위기 있고 멋진 영상만 있었다"며 "경고나 부상 사례는 보이지 않았다"고 말했다. 그러면서 "안전한 트렌드라고 생각해 시도했다"고 덧붙였다.

왕톈위는 이 챌린지의 위험성을 지적하며 따라서 하지 말라고 당부했다. 왕톈위는 "이 챌린지 관련 영상들이 안전 위험을 숨기고 있어 매우 무책임하다"고 지적했다.

현재 그는 자신의 회복 과정을 온라인에 공유하고 있다. 왕톈위는 "다른 사람들이 위험성을 알게 하기 위한 것"이라고 설명했다. 이어 "분위기보다 안전이 항상 더 중요하다"며 "바이럴 영상을 위해 목숨을 걸지 말라"고 경고했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



