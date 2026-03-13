[특징주]'유가 상승·뉴욕증시 하락' 삼성전자·SK하이닉스 동반 약세

삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 184,100 전일대비 3,800 등락률 -2.02% 거래량 6,390,172 전일가 187,900 2026.03.13 10:01 기준 관련기사 코스피 3%대 하락 출발…코스닥도 약세 코스피, 0.48% 하락 마감…코스닥은 1.02%↑ 반도체 대란·전쟁·파업…폰값이 수십만원 뛴다 전 종목 시세 보기 와 SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 914,000 전일대비 16,000 등락률 -1.72% 거래량 1,196,493 전일가 930,000 2026.03.13 10:01 기준 관련기사 코스피 3%대 하락 출발…코스닥도 약세 코스피, 0.48% 하락 마감…코스닥은 1.02%↑ 코스피·코스닥 장 초반 약세…변동성 장세 지속 전 종목 시세 보기 가 유가 상승과 뉴욕증시 하락에 약세를 보이고 있다.

13일 9시13분 기준 삼성전자는 전 거래일 대비 3.30%(6200원) 내린 18만1700원에, SK하이닉스는 전 거래일 대비 3.33%(3만1000원) 내린 89만9000원에 거래되고 있다.

다우존스30 산업평균지수는 전장보다 739.42포인트(1.56%) 내린 46677.85에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 103.18포인트(1.52%) 내린 6672.62에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 404.16포인트(1.78%) 내린 22311.979에 마감했다. 엔비디아(-1.55%), 마이크론 테크놀로지(-3.19%), TSMC(-5.03%) 등이 내리면서 필라델피아반도체지수는 3.43% 급락했다.

주요국의 사상 최대 규모의 전략 비축유 방출 결정도 원유 공급에 대한 우려를 잠재우지 못했다. 이란의 새 최고지도자로 선출된 모즈타바 하메네이는 첫 공식 성명에서 "적 압박 수단으로 호르무즈 해협 봉쇄라는 지렛대를 계속 사용해야 한다"고 밝혔다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이날 호르무즈 해협 일대에서 선박 4척을 공격했다고 밝혔다. 전쟁 발발 후 이 지역에서 공격받은 선박은 최소 16척에 이른다.

AD

국제유가 종가는 다시 급등, 배럴당 100달러를 넘었다. ICE선물거래소에서 5월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 100.46달러로 전장보다 9.2% 급등했다. 뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 95.73달러로 전장보다 9.7% 상승했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>