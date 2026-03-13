이란 강경 태세에 정치적 부담 커지는 트럼프…미국인 48% "유가 상승 트럼프 탓"(종합)

브렌트유 종가 100달러 돌파…2022년 8월 이후 처음

휘발윳값 상승 체감 시작

미국인 74% "올해 휘발유값 올랐다"

13일째를 맞는 이란 전쟁이 단기간에 끝날 조짐을 보이지 않자 도널드 트럼프 미국 행정부의 정치적 부담도 커지고 있다. 전선을 중동 지역으로 확대하고 호르무즈 해협을 봉쇄해 국제유가를 끌어올려 경제적으로 트럼프 행정부를 흔들겠다는 이란의 전략에 여론도 악화하는 모습이다.

12일(현지시간) 악시오스가 입수한 모닝컨설트 온라인 여론조사(표본오차 ±3%포인트)에 따르면 미국인의 74%가 "올해 휘발유 가격이 올랐다"고 답변했다. 미국인 1002명을 대상으로 조사한 여론조사로, 6주 전 동일한 내용의 여론조사 답변보다 30%포인트 급증한 수치다.

'유가 상승의 주된 책임이 누구에게 있나'라는 질문에 응답자의 48%가 "대통령과 현 행정부"라고 응답했다. 이어 석유 및 가스 기업(16%), 글로벌 시장 요인(13%), 바이든 전 대통령(11%) 순이었다.

가스프라이스닷컴 자료를 보면 미국의 휘발유 가격은 지난 11일 동안 지속해서 상승했다. 일반 휘발유의 평균 가격은 전월 대비 20% 이상 올랐다고 악시오스는 보도했다.

이란 강경 입장에 국제유가 다시 급등

실제로 미국 내 유가 상승세는 전쟁 이후 가파르다. 이날 뉴욕상업거래소에서 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장 대비 8.48달러(9.72%) 급등한 배럴당 95.73달러에 마감했다.

5월 인도분 브렌트유 선물은 전장 대비 9.2% 급등한 배럴당 100.46달러에 마쳤다. 국제유가 기준인 브렌트유가 종가 기준으로 100달러선 위에서 마감한 것은 2022년 8월 이후 처음이다.

이란 하메네이 후계자로 선출된 차남 모즈타바 하메네이.

다시 국제유가가 급등한 것은 세예드 모즈타바 하메네이의 발언때문이다. 모즈타바 최고지도자는 취임 후 공개한 첫 성명서에서 "적을 압박하는 수단으로서 호르무즈 해협을 계속 봉쇄해야 한다"며 "중동지역의 모든 미군 기지는 폐쇄되어야 하고 그렇지 않을 경우 공격받게 될 것"이라고 밝혔다.

그는 이란에 대한 공격에 대해서도 "순교자들의 피에 대한 보복을 피하지 않겠다"며 걸프 지역 국가에 대해 지속해온 이란의 공격을 계속하겠다고 경고했다.

호르무즈 해협을 무기 삼아 미국의 공격에 맞서는 이란의 전략이 먹히는 모습이다. 이란 공습이 시작된지 13일째되는 미국자동차운전자협회(AAA)가 집계한 미 전역의 평균 휘발유 가격은 3.598달러이다. 한 달 전 평균 가격(2.944달러) 대비 22.2% 급등했다. 작년 평균 가격(3.080달러)과 비교해도 16.80% 올랐다.

카일 드롭 모닝컨설트 대표는 "낮은 휘발유 가격은 그동안 현 행정부의 강점(Bright spot)이었다. 하지만 이제는 더 이상 그렇지 않다"고 분석했다.

유가 안정 방안 서둘러 검토하는 백악관

이를 의식한 듯 트럼프 행정부는 선박 규제를 한시적으로 면제하는 방안을 검토 중이다. 모즈타바 성명서 이후 다시 국제유가가 급등하자 캐럴라인 래빗 미국 백악관 대변인은 ""국가안보를 위해 백악관은 필수적 에너지 제품과 농산물이 자유롭게 미국 항구들에 유입될 수 있도록 존스법을 한시적으로 면제하는 방안을 검토하고 있다"고 밝혔다.

지난해 백악관 브리핑룸에서 취재진과 문답을 주고받는 캐롤라인 레빗 미국 백악관 대변인.

1920년 제정된 존스법은 미국 항구 간 상품을 운송할 때 미국 선박을 이용하도록 규정하고 있다. 규제가 한시적으로 완화되면 외국 선박도 미국 항구 사이에 석유를 비롯한 에너지 제품을 실어 나를 수 있게 된다.

다만 미국인들의 유가 부담을 낮출 수 있을지는 미지수다. 역사적으로 수출 제한이나 존스법 유예, 전략비축유 방출 같은 긴급 조치는 일시적인 처방에 그쳤기 때문이다.

알렉스 자케즈 그라운드워크 컬래버레이티브 정책국장은 "(존스법이) 소매 휘발유 가격에 미치는 영향은 갤런당 2센트도 안된다"면서 "미미한 수준"이라고 말했다.

이란 전쟁 자체에 대한 여론도 대체로 부정적이다. 워싱턴포스트(WP)가 미국 성인 1005명을 대상으로 실시한 여론조사(표본오차 ±3.6%포인트) 결과를 보면 '미국이 이란에 대한 군사 공격을 중단해야 한다"는 답변이 42%로 집계됐다. '군사 공격을 지속해야 한다"는 답변은 34%로 나타났다.

다만 공격 직후인 3월 1일 조사와 비교하면 공격 지속 의견은 25%에서 34%로 증가하고, 중단해야 한다는 응답은 47%에서 42%로 줄었다고 WP는 전했다.

특히 공화당원과 무당파, 여성, 65세 이상 고령층에서 '공습 지속' 응답률이 두 자릿수 상승한 것으로 나타났다. '미국의 대이란 군사작전을 지지하는가, 반대하는가'라는 질문에는 지지와 반대가 42%, 40%로 팽팽하게 갈렸다. '잘 모르겠다'는 응답은 17%였다.

공습 직후의 여론조사에서 '트럼프 대통령의 이란 공습'을 39%가 지지하고 52%가 반대했던 것과 비교하면 반대 여론이 상당히 줄어든 것이라고 WP는 분석했다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



