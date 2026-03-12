국회서 독도 관련 발언

'다케시마의 날' 행사에 각료 파견도 고려



다카이치 사나에 일본 총리가 독도가 일본 영토라는 인식을 국제사회에 알릴 것이라고 밝혔다.

교도통신에 따르면 다카이치 총리는 12일 중의원(하원) 예산위원회에서 독도에 대해 "일본 영토라는 인식을 국제사회에 확실히 알려 나갈 것"이라고 말했다. '다케시마의 날' 각료 파견과 관련해서는 "언젠가 실현하기 위해 환경을 만들어 가고자 한다"고 말했다.

지난해 10월 취임한 다카이치 총리는 자민당 총재 선거 당시 '다케시마의 날' 행사에 일본 정부가 기존에 파견해 왔던 차관급 정무관보다 격이 높은 각료가 나갈 것을 시사했다. 하지만 그는 지난달 22일 '다케시마의 날'에는 관행에 따라 정무관을 파견했다. 당시 후루카와 나오키 내각부 정무관은 독도에 대해 "역사적 사실에 비춰봐도 국제법상으로도 명백히 우리나라(일본) 고유 영토"라고 말했다.

자민당에서는 아리무라 하루코 총무회장이 자민당 3대 요직을 맡은 인사 중 처음으로 '다케시마의 날'에 참석했다. 자민당 3대 요직은 간사장, 총무회장, 정무조사회장이다.

