미래산업 미래산업 close 증권정보 025560 KOSPI 현재가 13,870 전일대비 70 등락률 +0.51% 거래량 47,502 전일가 13,800 2026.03.12 14:00 기준 관련기사 로아앤코그룹 "미래산업·넥스턴앤롤코리아 피인수 2년5개월 만에 퀀텀 점프" 미래산업, '1000만불탑' 수상…글로벌 반도체 장비 기업으로 성장세 입증 미래산업, 3분기 누적 매출 341억…지난해 연간 실적 초과 달 전 종목 시세 보기 은 중국 이닝 트레이딩(YILING TRDING)과 61억9200만6000원 규모 반도체 검사 장비 공급 계약을 체결했다고 12일 공시했다.

이는 매출액인 270억4183만3124원의 22.90% 규모다.

AD

계약일은 이날부터 오는 7월25일까지다. 대금은 선적 전 70%, 최종 승인 후 30%가 지급된다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>