KT가 박윤영호 출범을 앞두고 주요 계열사 차기 대표 후보를 내정하면서 리더십 재편에 나섰다. 조직 안정과 불확실성 축소를 위해 내부 출신 인사에 무게가 실린 것으로 해석된다.

KT는 오는 31일 정기주주총회를 열고 박윤영 후보자를 대표이사로 공식 선임한다. 박 후보자는 1992년 한국통신 연구직으로 입사해 부사장, 사장, 자문역 등을 지내며 30년 넘게 KT에 몸담은 인물로, 대표 선임에 무리가 없을 것이란 관측이다. 지난해 낙점 소식에 노조에서 환영을 뜻을 밝히기도 했다. 사내이사 후보에 오른 박현진 KT밀리의서재 대표 선임 안건도 어렵지 않게 통과될 전망이다.

KT스카이라이프는 조일 경영기획총괄 부사장을 대표이사로 선임하는 안건을 오는 26일 정기주총에 상정하기로 했다. 조 부사장은 재무·전략에 능통한 통신·미디어 분야 전문 경영인으로 꼽힌다. 미국 메릴랜드대 경제학과와 뉴욕주립대 재무학 석사를 졸업하고, 나스미디어·BC카드 등 KT 주요 계열사에서 경영기획총괄을 역임했다. KT스카이라이프는 "지속 가능한 성장을 위한 경영 혁신과 비전 수립 역량을 통해 기업·주주가치 제고에 기여할 것으로 기대된다"고 추천 사유를 밝혔다.

박 후보자와 조 부사장 모두 내부 출신 인사라는 공통점이 있다. 앞서 개인정보 유출 사태와 외부 낙하산 의혹 등으로 피로감이 컸던 만큼 조직의 생리를 잘 아는 내부 인사의 복귀는 재정비와 신뢰 회복에 긍정적일 것으로 업계에서는 보고 있다.

다만, KT스카이라이프 대표는 주로 정권과 가까운 인사가 선임됐고, 조 부사장의 대표 임기가 1년인 점을 고려하면 도중 교체될 가능성도 있다. 노조에서는 상장사인 KT스카이라이프가 외부 공모를 하지 않고 이사회 중심으로 차기 대표를 선임하는 데 대해 밀실 인사라며 반발했다.

KT알파는 박정민 전 SK스토아 대표를 앞세워 성장 동력 확보에 집중한다. 신임 사내이사로 추천된 박 후보자는 지난 30년간 커머스와 플랫폼 분야를 두루 거친 베테랑으로, SK스토아 재임 시절 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 이후 침체된 시장 상황에서도 1년 만에 80억원의 흑자 전환을 이끌었다. KT알파는 박 후보자의 인공지능(AI)·데이터 기반 사업 혁신 경험을 수혈해 '기프티쇼' 등 기존 자산과 결합한 새로운 AI 커머스 패러다임을 제시한다는 계획이다.

KT는 새 대표 체제에서 시장 신뢰 회복을 위한 '거버넌스 개편'에 주력할 계획이다. 새 대표 취임 이후 KT는 내부 인사 뿐 아니라 자회사 조직 개편과 임원 인사에 속도를 낼 가능성이 커졌다. 지난해 6월 기준 KT의 연결 대상 종속회사는 총 78개사다. KT 차기 경영진의 주요 과제로는 지난해 발생한 펨토셀 해킹 사고에 따른 정보보호 혁신과 AI 등 기술 경쟁력 강화 등이 꼽힌다.

