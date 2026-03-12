아이즈비전, 지난해 영업이익 156%↑…실적 성장세 본격화

국내 대표 알뜰폰(MVNO) 사업자인 아이즈비전 아이즈비전 close 증권정보 031310 KOSDAQ 현재가 1,453 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,452 2026.03.12 개장전(20분지연) 관련기사 '추억의 국민학교 떡볶이', 신제품 'KPOP 구슬떡볶이' 글로벌 시장 진출 이엔크리에이티브, 신규 브랜드 'KPOP' 편의점 공략 본격화 리트코, '2026 기후공기환경산업전' 참가…지하철 터널 미세먼지 저감 솔루션 선보여 전 종목 시세 보기 은 지난해 별도 기준 매출 564억원, 영업이익 45억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 대비 매출은 34.4%, 영업이익은 156.1% 증가한 수치다. 특히 영업이익은 당초 경영계획(25억원)을 78.5% 초과 달성하며 수익성 측면에서도 의미 있는 성과를 거뒀다.

이번 실적 성장은 ▲디바이스 사업 확대 ▲MNO 판매 구조 고도화 ▲알뜰폰(MVNO) 가입자 확대 등 세 가지 요인에 기반한 것으로 분석된다.

아이즈비전의 디바이스(중고 단말기) 사업은 유통 파트너 인프라 확대에 힘입어 전년 대비 약 85억원의 매출이 증가하며 전체 매출 성장을 견인했다. MNO 사업부문 또한 기존 중저가 단말기 중심에서 플래그십 단말기 중심으로 판매 구조를 전환해 매출 증대에 기여했다.

알뜰폰 브랜드 '아이즈모바일'의 약진도 눈에 띈다. 롯데시네마, 올리브영, 이디야커피 등 MZ세대의 선호도가 높은 브랜드와 협업한 '라이프스타일 제휴 요금제'는 누적 가입자 12만명을 돌파하며 충성 고객 기반을 지속적으로 확대하고 있다. 이는 통신 요금에 일상 혜택을 결합한 '라이프모바일' 전략이 시장에 성공적으로 안착했음을 보여주는 대목이다.

인프라 및 마케팅 투자도 강화됐다. 판관비는 KT 통합 빌링 시스템 구축과 후불 고객 유치를 위한 프로모션 비용 등으로 전년 대비 38억원 증가했으나, 매출 확대에 따른 이익 창출력이 이를 상회하며 영업이익률 개선으로 이어졌다.

아이즈비전 관계자는 "2025년은 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 달성한 의미 있는 한 해였다"며 "디바이스 사업 확대, 제휴 요금제 성장, 가입자 기반 강화 등 전략적 투자가 실질적인 성과로 이어졌다"고 말했다.

AD

이어 "2026년에는 제휴 요금제 포트폴리오 확대와 구독형 유료 모델 도입을 통해 ARPU(가입자당 평균매출)와 고객 생애가치(LTV)를 지속적으로 높여 나갈 계획"이라며 "커피·영화·뷰티를 넘어 문화·패션·금융 등 다양한 라이프스타일 영역으로 제휴를 확대하고, 통신비 절감 이상의 가치를 제공하는 통신 브랜드로 진화해 나가겠다"고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>