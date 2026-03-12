쎄크, 글로벌 배터리 L사에 전고체 배터리 검사장비 납품…인터배터리서 기술 소개

전자빔 기반 검사장비 전문기업 쎄크 쎄크 close 증권정보 081180 KOSDAQ 현재가 12,090 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 11,960 2026.03.12 개장전(20분지연) 관련기사 쎄크 "글로벌 안보 불확실성 속 방산 검사장비 수요 확대…상반기 200억 수주 목표" 쎄크, 마이크론에 HBM용 X-ray 검사장비 추가 수주 쎄크, 기관 대상 'NDR' 계획…HBM 인라인 검사장비 개발현황 소개 예정 전 종목 시세 보기 는 글로벌 배터리 기업 L사에 차세대 전고체 배터리 검사장비를 납품해 기술 평가를 진행 중이라고 12일 밝혔다. 이와 함께 여러 완성차 업체로부터 각형·파우치 배터리용 엑스레이(X-ray) 검사장비를 수주했으며 현재 납품을 위한 장비 제작 중이다.

이날 쎄크는 서울 코엑스에서 열리는 '인터배터리 2026' 전시회에 참가해 배터리 X-ray 검사 기술을 선보이는 중이다. 이번 전시에서 쎄크는 46파이 원통형 배터리를 비롯해 각형·파우치 배터리, 차세대 전고체 배터리까지 대응 가능한 X-ray 검사 솔루션을 소개했다.

쎄크 관계자는 "배터리 산업이 46파이 원통형과 각형 배터리 중심으로 빠르게 진화하면서 검사 장비 수요 역시 확대되고 있다"며 "쎄크의 X-ray 검사 기술은 배터리 내부 구조와 결함을 정밀하게 분석할 수 있어 글로벌 배터리 제조사들 뿐만 아니라 완성차 기업들의 관심이 높다"고 말했다.

이어 "이번 인터배터리 전시회를 통해 배터리 검사 장비 사업을 적극 확대하고 글로벌 고객사 추가 확보에 나설 계획"이라며 "신규 장비 공급 확대에 따라 1분기 수주 잔고가 250억원을 돌파할 것으로 예상되고 이를 기반으로 올해 매출의 의미 있는 성장, 이른바 퀀텀점프를 기대하고 있다"고 덧붙였다.

이 같은 전망의 배경에는 쎄크의 전자빔 및 X-ray 기반 검사·분석 기술력이 있다. 쎄크는 전자빔 및 X-ray 기반 검사·분석 장비 기술을 보유한 기업으로, 배터리뿐 아니라 고대역폭 메모리(HBM), 첨단 패키징, 방산 분야 등으로 사업 영역을 확대하고 있다.

최근 전기차 시장 성장과 함께 배터리의 고에너지밀도화와 대형화가 빠르게 진행되면서 내부 결함을 정밀하게 검출할 수 있는 비파괴 검사 기술의 중요성이 커지고 있다. 특히 46파이 원통형 배터리는 기존 2170 대비 에너지 밀도와 생산 효율이 높은 차세대 배터리로 평가받지만, 전극 정렬 불량, 내부 이물 등 다양한 품질 결함 관리가 핵심 과제로 꼽힌다.

이러한 시장 변화에 대응하기 위해 쎄크는 고해상도 X-ray 검사 기술과 인공지능(AI) 기반 자동 검사 알고리즘을 결합한 배터리 검사 장비를 개발해 공급하고 있다. 파우치형 배터리 검사장비는 2020년부터 공급을 시작했으며, 이후 2023년 원통형 배터리와 2025년에는 각형 및 전고체 배터리 검사 장비까지 개발·판매하며 사업 영역을 빠르게 확장하고 있다.

