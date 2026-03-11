유가급등 전 물가반영

로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

미국 노동부는 2월 소비자물가지수(CPI)가 전년 동기 대비 2.4% 상승했다고 11일(현지시간) 밝혔다. 전월 대비로는 0.3% 상승했다.


변동성이 큰 에너지·식품을 제외한 근원 CPI는 각각 전년 대비 2.5%, 전월 대비 0.2% 상승했다. 대표지수와 근원지수 모두 다우존스가 집계한 전문가 전망치에 부합했다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"커피 마시고 산책 좋았는데"…40대 '파이어족' 사무직으로 돌아갔다 "커피 마시고 산책 좋았는데"…40대 '파이어족' 사...
AD

이날 발표된 소비자물가지수는 2월 중 물가 상승분을 반영한 지표로 2월28일 미국과 이스라엘의 이란 공습 개시 후 국제 유가 상승 영향은 반영되지 않았다.


이승형 기자 trust@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈