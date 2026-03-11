유가급등 전 물가반영

미국 노동부는 2월 소비자물가지수(CPI)가 전년 동기 대비 2.4% 상승했다고 11일(현지시간) 밝혔다. 전월 대비로는 0.3% 상승했다.

변동성이 큰 에너지·식품을 제외한 근원 CPI는 각각 전년 대비 2.5%, 전월 대비 0.2% 상승했다. 대표지수와 근원지수 모두 다우존스가 집계한 전문가 전망치에 부합했다.

AD

이날 발표된 소비자물가지수는 2월 중 물가 상승분을 반영한 지표로 2월28일 미국과 이스라엘의 이란 공습 개시 후 국제 유가 상승 영향은 반영되지 않았다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>