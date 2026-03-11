이화전기공업이 회계처리 기준을 위반해 금융당국으로부터 감사인 지정 2년 등 조치를 받았다.


권대영 증권선물위원회 위원장(금융위원회 부위원장)이 27일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 정례회의에서 발언하고 있다. 2025.8.27 조용준 기자

금융위원회 증권선물위원회는 11일 정례회의에서 이화전기공업에 대한 조사·감리조사 결과를 이같이 의결했다. 전 담당 임원은 해임 권고 상당의 조치가 내려졌다.

증선위에 따르면 이화전기공업은 2021~2022년 520억원 규모의 신주인수권부사채를 발행하면서 회사 금융자산을 담보로 제공했지만 이를 재무제표 주석에 적지 않았다.

또 우발사항에 대한 점검을 형식적으로 진행하는 등 내부회계관리제도에 중요한 취약사항이 발생한 것으로 드러났다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
