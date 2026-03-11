하수도 공사 현장서 강철 파이프 돌출 사고

출근 시간대 극심한 교통정체…인명 피해는 없어

일본 오사카 도심 도로에서 지하에 매설된 금속 파이프가 지면을 뚫고 지상으로 갑자기 솟아오르는 일이 발생했다. 공사 현장에서 사용하던 구조물이 부력 등의 영향으로 떠오른 것으로 추정되며 당국은 정확한 원인을 조사하고 있다.

오사카 도심 도로에서 솟아오른 대형 파이프의 모습. 엑스 AD 원본보기 아이콘

11일 요미우리신문 등은 이날 오전 오사카 우메다 중심부 도로에서 지름 3미터가량의 거대한 금속 파이프가 지면을 뚫고 지상으로 돌출되는 사고가 발생했다고 보도했다.

오사카시에 따르면 해당 공사는 얕은 깊이에 있는 기존 하수관과 더 깊은 곳에 설치되는 새 하수관을 연결하기 위해 수직 파이프를 설치하는 작업이었다. 길이 약 2.5m의 강철 파이프를 순차적으로 연결해 매설했으며 최종 깊이는 지하 약 30m에 이르는 구조였다.

해당 공사는 전날까지 매설 작업을 마친 상태였으며 이후 파이프 내부에 고여 있던 지하수를 배출하는 작업을 진행 중이었다. 당초 이 구조물 상단에는 맨홀 뚜껑이 설치될 예정이었다.

그러나 현장의 작업자들에 따르면 파이프가 서서히 위로 떠오르기 시작했고 결국 높이 10m가 넘는 상태까지 솟아오른 것으로 전해졌다. 오사카시 건설국은 지하수와 부력 등 여러 요인이 작용했을 가능성을 두고 정확한 원인을 조사 중이다.

오니시 유조 교토대 지반공학과 명예교수는 요미우리신문에 "지진 이후 액상화 현상으로 맨홀이 떠오르는 사례는 여러 번 봤지만 이런 거대한 구조물이 수 미터 이상 솟아오른 경우는 들어본 적이 없다"며 "떠오른 상태로 봤을 때 상당히 강한 힘이 작용했을 가능성이 있으며 신중한 조사가 필요하다"고 말했다.

한편 이번 사고로 인한 인명 피해는 확인되지 않았다. 다만 사고 여파로 일대에 차량 통행이 장시간 금지되며 출근 시간대 극심한 교통 정체가 빚어지기도 했다.

박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



