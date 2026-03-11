증시 변동성 확대에…금감원 "레버리지 투자 관리 강화" 주문

증권사 신용융자 등 리스크 관리체계 강화 간담회

투자자 보호 강조…"투자 부추기는 이벤트 신중 운영" 당부

금융감독원이 국내 증권사에 레버리지 투자와 관련한 투자자 보호 조치를 주문했다. 중동발 증시 변동성이 커진 상태에서 반대매매 등으로 투자자 손실이 커질 수 있는 만큼 대응이 필요하다는 판단에서다. 투자자를 부추길 수 있는 금리·수수료 이벤트를 신중히 운영해줄 것을 당부하는 한편, 필요시 증권사 신용융자 이벤트 및 신용융자 한도 적정성 점검도 실시한다는 방침도 확인했다.

금감원은 11일 오후 여의도 금융투자협회 대회의실에서 주요 11개 증권사 신용융자 담당 임원 등이 참석한 가운데 황선오 부원장 주재로 '증권사 신용융자 등 리스크 관리체계 강화 간담회'를 개최했다고 밝혔다.

이 자리에서 황 부원장은 현재 신용융자 및 반대매매 규모를 관리 가능한 수준으로 평가하면서도 "최근의 증시 변동성 확대 과정에서 신용융자 등 레버리지 투자가 리스크 요인으로 작용할 가능성이 있다"고 지적했다. 지난 6일을 기준으로 한 신용융자 규모는 32조8000억원으로 시가총액의 0.6% 수준이다. 또한 3월 첫 주(3~6일) 레버리지 투자의 일평균 반대매매 금액은 839억원으로 전체 거래대금 64조원 대비 0.13% 상당을 차지했다.

황 부원장은 "최근 신용융자를 활용한 투자가 증가하는 가운데 중동 지정학적 긴장 고조 등으로 시장 변동성이 확대되고 있는바, 이 과정에서 상환능력이 부족한 투자자는 반대매매로 손실이 확대될 수 있으므로 관련 위험을 충분히 인지하도록 안내해야 한다"고 당부했다. 투자자 안내 사항에는 대출을 이용한 주식투자는 상환능력과 자금 계획을 고려해 신중하게 결정할 것, 주가 급락 시 대규모 반대매매가 발생할 수 있는 만큼 담보유지비율을 수시로 확인할 것 등의 내용이 포함됐다.

이와 함께 증권사에는 신용융자와 차액결제거래(CFD) 등 레버리지 거래 관련 리스크 관리 체계를 재점검하고 시장 변동성 확대에 선제적으로 대비할 것을 주문했다. 신용공여 등의 투자 한도를 자체 점검하고, 리스크 관리 업계 모범사례를 공유하는 등 리스크 관리체계를 고도화할 필요가 있다는 설명이다. 또한 투자자를 부추길 수 있는 신용융자 금리 조정 또는 수수료 이벤트를 신중하게 운영할 것도 요청했다.

업계 역시 레버리지 투자에 대한 당국의 문제 인식과 관리 방향성에 공감하며 선제적 리스크 관리 조치를 통해 시장 변동성 확대에 대응하겠다는 입장을 확인했다. 또한 투자자에게 손실 가능성을 시각 자료 등을 활용해 설명하는 등 위험 고지와 투자자 보호를 강화할 계획이라고 밝혔다.

AD

금감원 관계자는 "시장 변동성 확대 가능성에 대비하여 투자자 유의사항을 안내하고 투자자 보호 및 시장 안정 측면에서 필요한 대응 방안의 시행 여부를 지속적으로 검토할 계획"이라며 "필요시 증권사 신용융자 이벤트 및 신용융자 한도 관리 적정성 점검도 실시하겠다"고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>