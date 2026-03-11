[미국-이란 전쟁]美, 이스라엘 제동 "이란 석유시설 추가 공격 말라"
악시오스, 이스라엘 현지매체
사안 정통한 소식통 인용 보도
美, 이란 석유시설 30곳 폭격에 실망
베냐민 네타냐후 이스라엘 총리. 연합뉴스
도널드 트럼프 미국 행정부가 이스라엘에 이란 내 석유 및 에너지 시설에 대한 공격을 자제해 달라고 요청했다고 미 악시오스가 10일(현지시간) 사안에 정통한 세 명의 소식통을 인용해 보도했다.
이스라엘 관계자는 악시오스에 트럼프 행정부의 이런 메시지가 고위 정치인들과 에얄 자미르 이스라엘군(IDF) 참모총장에게 전달됐다고 밝혔다. 이스라엘 채널 12방송 역시 이날 소식통을 인용해 동일한 내용을 보도했다.
트럼프 행정부는 ▲이란 국민에게 피해를 준다는 점 ▲ 전후 이란 정권과의 석유 등 에너지 협력 구상 ▲ 걸프 지역 에너지 기반 시설에 대한 대규모 보복을 가하는 계기가 될 수 있다는 점 등을 이유로 이런 요청을 한 것으로 전해졌다.
이는 미국과 이스라엘이 지난달 28일 이란 공습을 통해 전쟁을 시작한 이후 이스라엘의 폭주에 제동을 건 첫 번째 사례라는 의미가 있다고 악시오스는 해설했다.
앞서 이스라엘은 주말인 지난 7일 이란의 연료 시설 30곳을 공습했는데, 당시 미국은 큰 실망감을 표했다고 악시오스는 소식통을 인용해 지난 8일 전했다. 이는 전쟁 발발 후 양국 의견이 엇갈린 최초의 지점으로 꼽혔다. 이 작전은 사전에 미국에도 통보됐지만, 실제 공습 규모는 미국 측 예상보다 광범위했던 것으로 전해졌다.
미국 공화당 의원이자 전쟁 '찬성파'인 린지 그레이엄 상원의원(사우스캐롤라이나주)조차도 자신의 사회관계망서비스(SNS)인 엑스(X·옛 트위터)에서 이를 두고 "어떤 목표를 선택할 때 신중히 고려해달라"며 향후 이란의 정권 붕괴 후 국가 재건 과정에서 "석유는 필수적"이라고 짚었다.
