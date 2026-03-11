"유 시장, 인천 미래 준비한 지도자"

유정복 인천광역시장이 다가오는 6·3 지방선거에서 국민의힘 인천시장 후보로 뛰게 됐다.

국민의힘 제9회 지방선거 중앙당 공천관리위원회는 11일 이런 내용의 단수 공천을 확정해 발표했다. 이날 오전 1차로 최민호 세종특별자치시장을 세종시장 후보로 단수 공천한 데 이어 2차 단수 공천 대상으로 유 시장을 꼽았다.

유정복 인천시장. 아시아경제 DB AD 원본보기 아이콘

공관위는 "유 시장은 인천시장을 비롯해 행정안전부 장관과 국회의원, 김포시장 등을 두루 거치며 중앙과 지방 행정을 모두 경험한 대한민국 대표 행정가"라며 "인천을 누구보다 깊이 이해하고 인천의 미래를 가장 체계적으로 준비해 온 지도자"라고 평가했다.

그러면서 "인천의 미래 발전 전략을 가장 안정적이고 강력하게 추진할 수 있는 인물이 유 시장이라고 판단했다"며 "경험과 성과, 그리고 미래 비전을 모두 갖춘 지도자인 유 후보의 공천을 확정했고 인천의 더 큰 도약을 위해 유 후보와 함께하겠다"고 했다.

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



