K-라면 산업의 현재와 미래를 한자리에서 볼 수 있는 '2026 대한민국 라면 박람회'가 오는 26~29일 인천 송도컨벤시아에서 열린다.

인천시와 인천관광공사, ㈜마이스풀이 공동 주최하는 박람회는 인스턴트 라면과 생면부터 라면 프랜차이즈, 연관 식재료, 스마트 주방 설비와 식품 가공 장비에 이르기까지 라면 산업 전반을 아우르는 제품을 국내외 70여개 기업이 참가해 선보인다.

특히 인천 강화쌀라면, 대전 꿈돌이라면, 부산 돼국라면, 제주 문딱라면, 속초 홍게라면, 고성 보리라면 등 지역색이 뚜렷한 제품을 비롯해 매일식품(XL라면), 미라클에프앤비(순쌀라면), 우신상사(맥앤치즈맛 볶음면), 델쥬아(닭가슴살면) 등 혁신적인 면류 브랜드들이 대거 참여해 차별화한 맛과 기술력을 보여줄 예정이다.

2026 대한민국라면박람회 포스터. 인천관광공사 제공 AD 원본보기 아이콘

박람회 현장에서는 인천 유망 식품기업들의 우수성을 홍보하고 판로 확대를 지원할 인천식품산업육성센터 공동관이 운영된다. 제일씨엔에프(C&F), 인천로컬푸드생산자협동조합, 농업회사법인 고원김치, 비젼식품, 트렌드픽, 핑크김치, 맛잇쏘, 범일산업, 태진식품 등 9개사가 참가할 예정이다.

또 한국농수산식품유통공사(aT)와 협력해 중동과 아세안 지역 8개국 핵심 바이어를 현장에 초청하고 이와 별도로 중국, 몽골, 러시아 등 약 30여명의 글로벌 유통 바이어가 참여하는 수출상담회도 열어 국내 기업들의 해외 진출 교두보를 마련한다.

이와 함께 관람객을 위한 '자가제면 프로그램', '나만의 라면 만들기' 등 체험 행사가 열리고, 행사 종료 후에는 인천지역 생면 제조 전문기업인 태진식품이 생면을 소외계층 아동들에게 기부함으로써 박람회의 공익적 가치를 높일 계획이다.

박람회 관계자는 "국내 라면 산업의 글로벌 경쟁력을 소개하고 수출 기반을 넓히는 데 초점을 뒀다"며 "산업 협력과 해외 네트워크 연계를 통해 국내 식품기업의 해외 진출 기회를 넓히는 교두보가 되길 기대한다"고 밝혔다.

AD

라면 박람회의 관람 시간은 오전 10시부터 오후 6시까지이며, 공식 홈페이지(ramyunfair.com)를 통해 사전 등록하면 무료로 입장할 수 있다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>