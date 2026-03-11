국가제창 거부한 이란 여자축구팀

선수 5명은 호주로 망명

이란은 여자 아시안컵 경기 중 국가 연주에 침묵했던 여자축구대표팀 선수 일부가 호주로 망명한 것과 관련해 호주가 사실상 선수들을 '납치'했다고 주장했다.

이란축구협회장 "경기 후 경찰이 선수들 데려가" 주장

지난 2일(현지시간) 여자축구 아시안컵 대회 한국전에서 이란 대표팀 선수들이 국가 제창을 하지 않아 화제가 됐다. EPA 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

10일(현지시간) 이란축구협회 메흐디 타지 회장은 이날 국영방송에서 "안타깝게도 우리가 접한 소식에 따르면, 경기 후 호주 경찰이 직접 개입해 호텔에 머물던 선수 한두 명을 데려갔다고 한다"고 주장했다. 그는 "몇몇 사람들은 공항으로 향하는 선수단 차량 앞에 드러누워 길을 막았고, 공항 게이트까지 완전히 봉쇄한 채 모든 선수에게 '난민'이 될 것을 종용했다고 한다"고 덧붙였다.

타지 회장은 이어 미국과 이스라엘의 공습으로 이란 남부 미나브 여자 초등학교에서 대규모 사망자가 발생한 사건을 언급하며 "그들은 미나브에서 우리 소녀들 160명을 순교하게 했고, 이번 사건에서도 우리 소녀들을 인질로 잡고 있다"고 비난했다.

그는 도널드 트럼프 미국 대통령을 향해서도 "미국 대통령이 우리 여자대표팀에 대해 '그들은 난민이 돼야 한다'는 취지의 트윗을 두 개나 올렸고, 만약 호주가 망명을 허용하지 않는다면 미국에서 망명을 허용하겠다며 협박했다"고 비판했다. 그러면서 "미국에서 개최될 예정인 월드컵에 대해 어떻게 낙관적일 수 있겠나. 월드컵이 이런 식이라면, 제정신인 사람 중에 누가 이런 곳에 국가대표팀을 보내겠는가"라고 반문했다.

타지 회장은 여자축구대표팀 선수들의 '국가 미제창' 논란에 대해서도 "우리 선수들은 국가를 부르고 거수경례를 했다"고 강조했다.

국가 제창 거부한 이란 여자축구선수들

10일(현지시간) 토니 버크 호주 내무부 장관(오른쪽에서 3번째)이 호주에 망명을 신청한 이란 여자축구대표팀 선수 5명과 함께 찍은 사진. AFP연합뉴스 원본보기 아이콘

앞서 이란 여자축구대표팀은 지난 2일 한국과의 조별리그 첫 경기 전 국가 연주 때 침묵해 논란이 됐다. 이후 이란 국영 TV의 한 진행자가 국가 연주 동안 가만히 서 있던 선수들을 "전시 반역자"라고 비난하면서 선수들이 귀국하면 처벌을 받을 것이라는 우려가 국제사회에서 제기됐다.

이와 관련해 트럼프 대통령은 지난 9일 트루스소셜을 통해 "호주는 이란 여자축구대표팀이 살해될 가능성이 높은 이란으로 돌아가도록 허용함으로써 끔찍한 인도주의적 실수를 저지르고 있다"며 "망명을 받아주라. 만약 그렇게 하지 않으면 미국이 그들을 받아들일 것"이라고 적었다. 이란 여자축구대표팀은 지난 주말 아시안컵 토너먼트에서 탈락하면서 현재 공습이 진행 중인 이란으로 돌아가야 하는 상황이었다.

AD

이에 주장 자흐라 간바리를 포함한 선수 5명은 전날 밤중에 호텔을 빠져나와 호주 정부에 보호를 요청한 것으로 알려졌다. 호주 정부는 이들에게 인도주의 비자를 발급했으며, 지역 매체는 최소 2명이 추가로 망명을 희망했다고 보도했다. 미국 CNN 방송은 소식통을 인용해 선수 1명과 스태프 1명 등 2명이 망명을 신청했다고 전했다. 나머지 선수들은 이란으로 돌아가기 위해 출국한 것으로 알려졌다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>