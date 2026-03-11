인터배터리서 전고체·울트라 하이니켈·

실리콘 음극재 등 차세대 소재 선보여

포스코퓨처엠이 11일부터 오는 13일까지 서울 코엑스에서 열리는 '인터배터리 2026'에서 미래 '사물배터리(BoT, Battery of Things)' 시대를 이끌 차세대 양·음극재 기술을 선보인다.

서울 코엑스에서 열린 인터배터리 포스코퓨처엠 부스 전경. 포스코퓨처엠 제공 AD 원본보기 아이콘

포스코퓨처엠은 '투게더, 드로잉 BoT 퓨처(Together, Drawing BoT Future)'를 주제로 이번 전시에 참가했다. 자율주행 전기차(EV), 에너지저장장치(ESS), 휴머노이드 로봇 등 모든 사물이 배터리로 구동되는 미래를 구현하기 위한 소재 기술과 공급망 전략을 제시한다는 의미를 담았다.

전시장은 약 451㎡ 규모로 조성됐으며 자율주행 EV, 데이터센터 ESS, 첨단 솔루션, 오픈 이노베이션, 지속가능 공급망 등 5개 전시 존으로 구성됐다. 각 존에서는 다양한 산업 분야에서 활용될 배터리 소재 기술과 포스코그룹 차원의 공급망 구축 성과를 소개한다.

자율주행 EV 존…울트라 하이니켈 양극재 등 미래 모빌리티 소재

자율주행 EV 존에서는 전기차의 장거리 주행과 자율주행을 위한 실시간 데이터 처리에 필요한 배터리 소재 기술이 소개된다. 대표적으로 니켈 함량 95% 이상을 적용한 '울트라 하이니켈(Ultra High-Ni) 양극재'가 전시된다.

울트라 하이니켈 양극재는 에너지 저장 용량을 극대화할 수 있어 카메라와 레이더 등 다양한 장비를 구동하고 고성능 연산이 필요한 자율주행 전기차에 최적화된 소재로 평가받는다. 또한 제한된 공간에서 장시간 작동해야 하는 휴머노이드 로봇에도 적합한 소재로 미래 산업에서 활용도가 높을 것으로 기대된다.

이와 함께 포스코인터내셔널의 전기차용 구동모터 코어와 희토류 영구자석, 포스코의 배터리팩 및 각형·원통형 배터리셀 제조용 캔 등 포스코그룹의 전기차 관련 철강 소재와 솔루션도 함께 소개된다.

데이터센터 ESS 존…AI 시대 전력 수요 대응 LFP 소재

데이터센터 ESS 존에서는 인공지능(AI) 확산으로 급증하는 데이터센터 전력 수요와 재생에너지 확대에 대응할 ESS용 배터리 소재가 공개된다.

포스코퓨처엠은 ESS용 리튬인산철(LFP) 양극재를 비롯해 고용량·장수명 인조흑연 음극재를 선보인다. LFP 양극재는 가격 경쟁력과 긴 수명이 강점으로 최근 ESS 시장에서 수요가 빠르게 증가하고 있다.

포스코퓨처엠은 올해 하이니켈 양극재 생산라인 일부를 LFP 양극재 생산용으로 전환해 연내 양산을 시작하고, 연간 최대 5만t 규모의 LFP 양극재 전용 공장도 착공할 계획이다.

또 ESS 시설 내 매립된 송전선로를 보호하고 전자기파를 차단하는 차폐강판(Shielding Steel)과 해상풍력 발전소 환경에 적합한 고내식강(PosMAC) 등 포스코의 철강 제품도 함께 전시된다.

첨단 솔루션 존…로봇·드론 등 미래 산업 적용 배터리 소재

첨단 솔루션 존에서는 드론과 휴머노이드 로봇 등 미래 산업에서 활용될 배터리 소재 기술이 소개된다.

특히 실리콘 음극재(Si-C)는 기존 흑연계 음극재 대비 약 5배 높은 에너지 저장 용량을 구현할 수 있어 급속 충전과 고성능 배터리에 유리한 소재로 주목받고 있다.

포스코퓨처엠은 지난해 실리콘 음극재 데모 플랜트를 가동했으며 2027년 양산을 목표로 하고 있다.

이와 함께 포스코그룹이 제철소 고위험 작업을 대체하기 위해 개발한 4족 보행 로봇도 전시돼 산업 현장에서의 배터리 활용 사례를 소개한다.

오픈 이노베이션 존…글로벌 기업과 차세대 배터리 공동 개발

오픈 이노베이션 존에서는 글로벌 혁신 기업들과 공동으로 추진 중인 연구개발 협력 현황이 공개된다.

포스코퓨처엠은 미국 전고체 배터리 기업 팩토리얼(Factorial)과 협력해 전고체 배터리용 양극재 개발을 진행하고 있다. 전고체 배터리는 높은 에너지 밀도와 충전 성능을 갖춘 차세대 배터리 기술로 전기차뿐 아니라 드론과 로봇 등 다양한 모빌리티 산업에서 '게임체인저'로 평가받고 있다.

또한 미국 실라(Sila)와 협력해 증착형 실리콘 음극재 제조 기술을 개발하고 있으며 고체전해질과 리튬메탈 음극재 등 전고체 배터리 핵심 소재 연구개발 현황도 함께 소개된다.

지속가능 공급망 존…리튬부터 리사이클링까지 글로벌 공급망

지속가능 공급망 존에서는 포스코그룹이 구축한 배터리 소재 공급망 전략이 소개된다.

포스코그룹은 리튬 염호와 광산 확보부터 양·음극재 생산, 배터리 리사이클링까지 배터리 산업 전 주기에 걸친 공급망을 구축하고 있다.

특히 아르헨티나 리튬 염호, 호주 리튬 광산, 아프리카 흑연 광산 등 글로벌 자원 투자를 통해 핵심 원료 확보에 나서고 있다. 저농도 염호에서도 리튬을 경제적으로 추출할 수 있는 직접리튬추출법(DLE) 기술도 소개된다.

포스코퓨처엠은 그룹의 리튬 공급망을 기반으로 양극재 원료를 확보하고 있으며 국내 구형흑연 공장 건설을 추진하는 등 소재 공급망 경쟁력을 강화하고 있다.

한편 포스코퓨처엠과 팩토리얼은 인터배터리 기간 중인 오는 12일 공동 기조 강연도 진행할 예정이다. 홍영준 포스코퓨처엠 연구소장과 시유 황 팩토리얼 CEO가 참여해 양사의 배터리 소재 연구개발 전략을 소개한다.

전시 기간 동안 포스코퓨처엠 부스에서는 관람객이 배터리 소재를 쉽게 이해할 수 있는 체험형 이벤트도 운영된다. 관람객들은 리튬, 전구체, 흑연 등 배터리 소재를 형상화한 볼을 활용해 배터리를 완성하는 게임을 통해 배터리 구성 요소를 체험할 수 있다.

또 이벤트 참여 점수는 사회공헌 기금으로 환산돼 포스코1%나눔재단을 통해 기부될 예정이다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



