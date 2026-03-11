"그 폰으로 날 찍어? 너무 짜증"

유튜버 프리지아가 삼성전자 휴대폰 '갤럭시'를 쓰는 남자친구를 선호하지 않는다는 발언에 누리꾼들이 갑론을박을 이어가고 있다.

지난 8일 프리지아는 자신의 유튜브에 업로드된 브이로그 영상에서 "언니 남친이 갤럭시 폴더를 쓴다고 하더라. 난 솔직히 말해서, 내 남친이 갤럭시를 쓴다? 그럼 약간 싫긴 하다"고 말했다.

이어 "우리 부모님도 갤럭시를 사용하신다. 근데 부모님과 남친은 다르지 않냐"고 반문했다. "그 폰으로 나를 찍어준다고 생각하면 너무 짜증난다"고 전했다.

그러면서 "아빠가 사진 찍어주면 3등신 비율로 나오지 않나. 갤럭시랑 아이폰 사진 때깔이 다르잖아"라고 했다. 이에 영상 속 프리지아와 대화를 나눈 지인은 "근데 괜찮던데. 나 아빠가 찍어준 사진 되게 잘 나오던데"라고 반응했다.

해당 발언이 알려지자 일부 누리꾼들은 "경솔한 발언이다", "취향은 존중하지만 표현을 순화했으면 좋았을 것 같다", "갤럭시는 무슨 죄냐" 등의 반응을 보이며 비판적인 의견을 내놓았다. 반면 개인 취향을 말한 것일 뿐이라는 반응도 확인됐다.

프리지아는 지난 2021년 12월 공개된 넷플릭스 오리지널 예능 '솔로지옥'에 출연하며 큰 인기를 얻었다. 하지만 그동안 프리지아가 착용했던 액세서리와 의류 등이 가품이었다는 의혹이 제기되면서 이른바 '짝퉁 논란'에 휩싸였다.

결국 그는 이듬해 1월 개인 SNS에 "가품 논란은 일부 사실이다. 정말 죄송하다. 가품이 노출된 콘텐츠는 모두 삭제했다"라며 자필 사과문을 게재했다.

