[클릭 e종목]DS "'자사주 소각' SK 목표주가, 63만원으로 대폭 상향"

5.1조 규모 자사주 소각 계획 발표

DS투자증권이 자사주 소각 계획을 발표한 SK㈜의 목표주가를 63만원으로 대폭 상향조정했다.

김수현 DS투자증권 연구원은 11일 보고서에서 SK SK close 증권정보 034730 KOSPI 현재가 371,000 전일대비 20,000 등락률 +5.70% 거래량 460,951 전일가 351,000 2026.03.11 09:02 기준 관련기사 [굿모닝 증시]호르무즈 해협 엇갈린 발언에 美 혼조세…韓 저가 매수 유인 지속 SK㈜, 5.1조 자사주 전격 소각…국내 지주사 중 '역대 최대 규모' 韓대기업 중동에 법인 140곳 운영… 삼성 28곳 '최다' 전 종목 시세 보기 에 대해 "상법 개정 전 선택지를 모두 내려놓고 가장 직접적인 주주환원 방식을 택했다"며 이같이 밝혔다. 김 연구원은 "자회사들의 가치 증가와 적극적인 주주환원 정책이 지속 가능할 것을 감안해 할인율 조정을 통해 목표주가를 기존 45만원에서 63만원으로 상향 조정한다"고 설명했다.

SK는 전날 이사회를 열고 자사주 중 임직원 보상 활용 목적을 제외한 1469만주 전량 소각을 결정한 상태다. 이는 시가총액의 약 20%로, 이사회 당일 종가 기준으로는 5조1575억원 규모에 해당한다.

김 연구원은 "인공지능(AI), 반도체, 바이오 등 미래 성장 사업에서 초대형 M&A를 할 수 있는 규모의 자금이며 현재 순차입금 8조원대를 감안하면 부채상환에 투입할 수도 있는 금액"이라고 평가했다. 그는 "지난 2년간 적극적인 포트폴리오 리밸런싱을 통해 재무건전성을 크게 강화한 것도 이번 결정의 배경"이라며 "별도 순차입금은 1년간 약 2조원 감소했고 부채비율도 개선됐다"고 언급했다. 현재 SK실트론 등 추가 자산매각도 추진 중이다.

더욱이 SK 주주는 배당소득 분리과세 혜택 대상에 해당하기도 한다. 김 연구원은 "지난해 배당성향은 28% 내외로 전망된다. 주당 배당금은 2024년 7000원에서 2025년 8000원으로 증가해 10% 이상 증가 요건을 충족한다"면서 "자사주 소각에 따른 주당 가치와 DPS 10% 이상 증가, 배당성향 28% 등 주주환원 패키지가 상당히 촘촘하게 설계됐다"고 진단했다.

AD

이 밖에 반도체 슈퍼사이클로 SK하이닉스의 주가가 뛰면서 SK스퀘어의 기업가치가 크게 상승해 SK스퀘어의 지분가치만 23조4000억원에 달하는 점, 비상장 자회사인 SK팜테코가 일라이릴리 비만치료제 개발을 위한 임상용 원료 의약품 생산에 들어간 점 역시 SK주가에 긍정적 요인으로 꼽혔다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>