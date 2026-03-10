"엔화 반값에 거래" 토스뱅크 앱서 환전 오류

토스뱅크 애플리케이션에서 일본 엔화가 정상가의 절반 수준에 거래되는 오류가 발생했다.

10일 토스뱅크와 온라인 커뮤니티 등에 따르면 이날 오후 7시 29분부터 약 7분간 토스뱅크 앱에서 엔화로 환전할 경우 100엔당 472원대 환율이 적용됐다. 이날 엔화 환율이 100엔당 약 934원대였음을 고려할 때 정상 환율의 절반 가격 수준이다.

이에 싼 가격에 자동 매수를 신청해 둔 일부 이용자 등이 해당 환율에 엔화를 구매한 것으로 알려졌다. 토스뱅크는 문제를 인지한 뒤 엔화 환전 거래를 일시적으로 중단시켰다. 이후 오후 9시께부터 거래가 정상적으로 가능한 상황으로 파악된다.

토스뱅크 측은 공지를 통해 "정확한 원인을 파악하고 있다"고 설명했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



