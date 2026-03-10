토스뱅크 애플리케이션에서 일본 엔화가 정상가의 절반 수준에 거래되는 오류가 발생했다.


10일 토스뱅크와 온라인 커뮤니티 등에 따르면 이날 오후 7시 29분부터 약 7분간 토스뱅크 앱에서 엔화로 환전할 경우 100엔당 472원대 환율이 적용됐다. 이날 엔화 환율이 100엔당 약 934원대였음을 고려할 때 정상 환율의 절반 가격 수준이다.

"엔화 반값에 거래" 토스뱅크 앱서 환전 오류
AD
원본보기 아이콘

이에 싼 가격에 자동 매수를 신청해 둔 일부 이용자 등이 해당 환율에 엔화를 구매한 것으로 알려졌다. 토스뱅크는 문제를 인지한 뒤 엔화 환전 거래를 일시적으로 중단시켰다. 이후 오후 9시께부터 거래가 정상적으로 가능한 상황으로 파악된다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

강남 한복판 '81억원어치 압류 명품관' 인파 몰렸다…"에르메스·롤렉스 관심 폭발" 강남 한복판 '81억원어치 압류 명품관' 인파 몰렸...
AD

토스뱅크 측은 공지를 통해 "정확한 원인을 파악하고 있다"고 설명했다.


조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈