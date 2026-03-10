갤럭시 워치8로 대회 준비

맞춤형 러닝코치 기능 제공

'팀 갤럭시' 소속 우간다 장거리 육상선수 제이콥 키플리모가 8일(현지시간) 포르투갈 리스본에서 열린 하프마라톤 대회에서 갤럭시 워치8을 착용하고 57분 20초의 세계신기록을 세웠다.

삼성전자 '팀 갤럭시' 소속 제이콥 키플리모가 8일(현지시간) 포르투갈 리스본에서 열린 하프마라톤 대회에서 우승 후 기념 촬영을 하고 있다. 삼성전자 제공 AD 원본보기 아이콘

키플리모는 앞선 부에노스아이레스 하프마라톤, 시카고 마라톤에 이어 리스본 하프마라톤까지 세 번의 레이스에서 모두 우승했다. 삼성전자에 따르면 그는 이번 대회를 준비하면서 러닝 훈련과 컨디션 관리를 위해 삼성 갤럭시 워치8을 착용했다.

갤럭시 워치8은 러닝 기록을 분석해 개인 맞춤형 훈련 프로그램을 제안하는 '러닝 코치' 기능을 제공한다. 사용자는 러닝 기록과 심박수 등 다양한 데이터를 기반으로 훈련 계획을 관리하고, 운동 후에는 좌우 밸런스, 최대 산소 섭취량 등 주요 운동 지표를 확인할 수 있다. 최근 수면 패턴을 분석해 권장 취침 시간을 제안하는 '취침 시간 가이드' 기능도 지원한다.

삼성전자 관계자는 "갤럭시 워치8을 통해 선수뿐 아니라 러닝을 처음 시작하는 일반 사용자도 맞춤형 인사이트를 기반으로 긍정적인 습관을 형성할 수 있다"고 말했다.

노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



