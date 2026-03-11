[한 눈에 읽기]
①코스피, 급반등에 매수 사이드카 발동
②국제유가 변동성에 금리인상 전망도
③이란 전쟁에 널뛰는 환율…1500원 위협

MARKET INDEX : Year to date

급락 뒤 급등 '롤러코스터' 코스피, 이번엔 매수 사이드카 발동 [3분 브리프]


○미 뉴욕증시, 호르무즈 호위 진실 공방에 보합 마감

○유가 하락세 지속에 기술주 대체로 상승 마감

○금 가격은 상승…달러화 약세 속 수요 확대

Top3 NEWS

■ 이번엔 '매수 사이드카'…살아난 코스피 반등 불꽃
○트럼프 "이란과의 전쟁 빨리 끝날 것"
○급등하던 국제유가 급락 반전
○코스피 하락으로 저평가 매력 부각
■ 요동치는 유가 '쏙 들어간 금리인하'…美·유럽 '긴축 모드'
○Fed 올해 한 차례 인하 가능성
○유럽 연내 2회 인상 확률 70%
○전쟁 장기화 조짐에 물가 우려
■ 환율 1500원 위협…금감원, 은행권 소집해 외화자금 조달 긴급 점검
○유가 100달러 돌파에 원·달러 환율 1490원 넘어
○'스태그플레이션' 우려에 안전자산인 달러 수요 ↑
○11일 주요 은행 외화자금 담당 부행장 소집

그래픽 뉴스 : 중동사태 요동치는 시장, 고개 드는 금리 인상론?…4주 후 금통위 주목할 부분은



○전쟁 장기화 여부, 통화정책 향방 가를 핵심 요소

○한은 물가 전망 2.2% 전제 '연평균 유가 64달러'

○고유가 지속 기간이 전제를 얼마나 끌어올릴지 주목

the Chart : 지난해 1인당 국민소득 3만6855달러…대만·日에 추월당했다



○1인당 GNI 3만6855달러…고환율에 3년째 보합세

○반도체 호황 수혜 대만·기준년 개편 일본에 추월

○인구 5000만 국가 중 세계 7위 추정

오늘 핵심 일정

국내

11~12일 아이엠바이오로직스 코스닥 청약, 예정 공모가 1만9000~2만6000원

꼭 봐야 할 주요 뉴스

집 사려고 주담대 신청했는데 날벼락…중동發 금리쇼크에 연쇄 타격
해외

16:00 독일 소비자물가지수(MoM)(2월)

19:00 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서

21:30 미국 소비자물가지수(MoM)(2월)

23:30 미국 원유재고

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 0℃(1) ｜최고기온 : 8℃(1℃)
○강수확률 오전 30%｜오후 30%
○미세먼지 오전 보통｜오후 보통


3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.


영문 기사 보기

취향저격 맞춤뉴스

