급락 뒤 급등 '롤러코스터' 코스피, 이번엔 매수 사이드카 발동 [3분 브리프]

①코스피, 급반등에 매수 사이드카 발동
②국제유가 변동성에 금리인상 전망도
③이란 전쟁에 널뛰는 환율…1500원 위협
○미 뉴욕증시, 호르무즈 호위 진실 공방에 보합 마감
○유가 하락세 지속에 기술주 대체로 상승 마감
○금 가격은 상승…달러화 약세 속 수요 확대
■ 이번엔 '매수 사이드카'…살아난 코스피 반등 불꽃
○트럼프 "이란과의 전쟁 빨리 끝날 것"
○급등하던 국제유가 급락 반전
○코스피 하락으로 저평가 매력 부각
■ 요동치는 유가 '쏙 들어간 금리인하'…美·유럽 '긴축 모드'
○Fed 올해 한 차례 인하 가능성
○유럽 연내 2회 인상 확률 70%
○전쟁 장기화 조짐에 물가 우려
■ 환율 1500원 위협…금감원, 은행권 소집해 외화자금 조달 긴급 점검
○유가 100달러 돌파에 원·달러 환율 1490원 넘어
○'스태그플레이션' 우려에 안전자산인 달러 수요 ↑
○11일 주요 은행 외화자금 담당 부행장 소집
그래픽 뉴스 : 중동사태 요동치는 시장, 고개 드는 금리 인상론?…4주 후 금통위 주목할 부분은
○전쟁 장기화 여부, 통화정책 향방 가를 핵심 요소
○한은 물가 전망 2.2% 전제 '연평균 유가 64달러'
○고유가 지속 기간이 전제를 얼마나 끌어올릴지 주목
the Chart : 지난해 1인당 국민소득 3만6855달러…대만·日에 추월당했다
○1인당 GNI 3만6855달러…고환율에 3년째 보합세
○반도체 호황 수혜 대만·기준년 개편 일본에 추월
○인구 5000만 국가 중 세계 7위 추정
○국내
11~12일 아이엠바이오로직스 코스닥 청약, 예정 공모가 1만9000~2만6000원
○해외
16:00 독일 소비자물가지수(MoM)(2월)
19:00 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서
21:30 미국 소비자물가지수(MoM)(2월)
23:30 미국 원유재고
◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 0℃(▲1℃) ｜최고기온 : 8℃(▼1℃)
○강수확률 오전 30%｜오후 30%
○미세먼지 오전 보통｜오후 보통
