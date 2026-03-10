여야 수석회동

민생법안 60건도 처리키로

TK통합법은 합의 안 돼

여야는 오는 12일 본회의에서 대미투자특별법을 우선 처리하기로 합의했다. 대구·경북(TK)특별법은 합의점을 찾지 못했다. 국회 예산결산특별위원장으로 진성준 더불어민주당 의원을 추천하기로 했다.

10일 천준호 민주당 원내운영수석부대표와 유상범 국민의힘 원내운영수석부대표가 국회에서 만나 본회의 의사 일정 등을 협의했다. 천 수석부대표는 "양당 수석 회동 통해서 12일 본회의를 개최하기로 했다"며 "대미투자특별법 우선 처리할 예정이고, 60여개의 여야 합의한 민생법안 처리할 것"이라고 했다. 세부적인 처리 법안 내용은 추후에 협의키로 했다.

천준호 더불어민주당 원내운영수석부대표(오른쪽)와 유상범 국민의힘 원내운영수석부대표가 지난 4일 국회 운영위원장실에서 회동하며 악수하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

현재 공석인 예결위 위원장은 진 의원을 추천하기로 했다.

TK통합법 합의는 불발됐다. 유 원내수석부대표는 "국민의힘은 TK(대구·경북) 통합 특별법 (처리를) 강력히 요청했는데 민주당은 기존 입장에서 변화가 없어 법안 처리가 실현되기는 어려울 것으로 보인다"고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr



