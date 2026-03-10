평택시, 산림지역 부지 제외·투명한 후보지 선정 강조

공설장사시설, 주민 60% 동의와 법적 절차 거친 투명한 사업

정장선 시장 "시민 원정 장례 불편 해소 위해 필수적인 사업"

실시계획인가 전 환경성검토…소규모환경영향평가 실시계획

경기 평택시(시장 정장선)가 현재 추진 중인 '공설종합장사시설' 건립 사업과 관련해 일각에서 제기되는 산림 훼손 및 특혜 의혹을 조목조목 반박하며 사업 추진의 당위성을 재확인했다.

평택시청 전경. 평택시 제공 AD 원본보기 아이콘

평택시는 10일 보도자료를 통해 후보지 선정은 조례와 절차에 따라 투명하게 진행됐으며 향후 소규모 환경영향평가 등을 통해 환경 훼손을 최소화할 계획이라고 공식 입장을 밝혔다.

시는 우선 산림 훼손에 따른 생태계 파괴 주장에 대해 사실과 다르다고 선을 그었다. 시에 따르면 당초 유치 지역에서 신청한 부지는 산림을 포함한 6만5000평 규모였으나, 입지 타당성 조사 용역을 거치며 산림 보호를 위해 국토환경성평가 1등급 및 생태자연 2등급 지역을 후보지에서 전격 제외했다.

최종적으로 장사시설은 환경성 및 생태자연도 3등급 지역인 농경지 약 1만4000평 규모로 조성될 예정이다. 시 관계자는 "녹지 보존을 위해 산림 지역은 애초에 계획에서 배제했다"고 설명했다.

또한 시는 공설종합장사시설 건립 후보지는 조례를 근거한 공모 절차를 통해 결정됐다고 밝혔다. 실제, 최종 후보지는 유치를 희망한 행정 통·리 마을 가운데 공고일 기준 주민등록 세대의 60% 이상 동의를 받은 지역을 대상으로 입지타당성 조사용역과 건립추진위원회 심의를 거쳐 선정했다.

Advertisement

평택시 관계자는 "공설종합장사시설은 법과 조례에 따른 절차를 철저히 준수해 추진하고 있으며, 산림지역은 녹지공간 보존을 위해 애초에 제외했다"면서 "후보지 선정 역시 주민 동의와 전문 용역, 위원회 심의를 거친 만큼 일부에서 제기하는 특혜 의혹은 사실과 다르다"고 말했다.

또한 "일각에서 요구하는 법적인 근거가 없는 생태·문화 사전조사가 아닌 환경영향평가법에 따라 실시계획인가 전 소규모 환경영향평가를 진행할 예정으로, 환경오염 및 환경훼손을 최소화하는 방안을 마련하여 차질없이 사업을 추진할 예정"이라고 말했다.

정장선 시장은 "종합장사시설 건립은 시민들의 불편을 해소하기 위해 추진된 것으로 평택시민 화장률이 92%에 달하지만 지역에 화장시설이 없어 타 시군으로 원정 장례를 치르는 실정이고, 이것도 부족해 3일장이 4일장이나 5일장으로 변경되는 경우도 많다"고 밝혔다.

이어 정 시장은 "근거 없는 소문이나 확인되지 않은 주장으로 사업의 본질이 왜곡되는 것은 매우 안타까운 일"이라며 "앞으로도 사업 추진 과정 전반을 시민들에게 투명하게 공개하고, 지역사회와 충분히 소통하며 사업을 진행해 나가겠다"고 말했다.

AD

한편, 평택시는 이번 사업과 관련해 지난해 12월 기본구상 및 타당성 조사 용역을 착수한 상태이며 용역 결과를 토대로 지방투자사업관리센터(LIMAC)에서 시행하는 타당성 조사와 지방재정투자심사를 추진할 계획이다.

평택=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>