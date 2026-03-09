AI 활용 기생충학 연구

국제 학술지 논문 게재

한림대 의학과 하은희 학부생. 한림대학교 제공 원본보기 아이콘

한림대학교(총장 최양희) 의학과 23학번 하은희 학부생이 AI 도입 기생충학 수업 수강 경험과 성과를 다룬 논문을 지난 5일 단독 저자로 Journal of Educational Evaluation for Health Professions에 게재했다.

해당 국제 학술지는 한국보건의료인국가시험원에서 발간하고 한림대학교 의학교육연구소에서 편집한다. 하은희 학부생은 학생연구 지원을 받아 2025년 10월 27일부터 12월 15일까지 진행된 AI를 활용한 의학교육의 실제 적용 사례와 학습 효과를 분석해 논문을 작성했다. 이 논문은 2026년 2월 5일 Journal of Educational Evaluation for Health Professions에 온라인 게재 후 3월 5일 최종본으로 출판됐다.

이번 연구는 전통적인 강의 수업을 넘어, 학생이 직접 토론·발표·실습·AI 활용을 통합적으로 수행하는 새로운 교육모델을 제시했다는 점에서 의미가 크다. 수업은 매주 기생충학 주제 학습, 현미경 및 표본 실습, AI 도구 실습을 유기적으로 결합해 총 7주간 운영됐으며 학생들은 Notion, Gemini, AI Studio, NotebookLM, Teachable Machine, Antigravity 등 다양한 AI 도구를 활용해 자료 탐색, 요약, 퀴즈 생성, 코드 작성, 이미지 분류 모델 개발까지 경험했다.

특히 하은희 학부생은 기말평가에서 말라리아 감염 적혈구 이미지를 구분하는 AI 모델을 직접 구현해, 실제 현미경 표본에 대해 높은 분류 신뢰도를 확인했다. 하은희 학부생은 "단순히 AI를 사용하는 수준을 넘어, 의료 데이터를 해석하고 문제 해결에 적용하는 역량까지 기를 수 있었다"며 "이번 수업을 통해 바이브 코딩으로 수월하게 수준 높은 프로그래밍을 할 수 있어 인상적이었다"고 말했다.

Advertisement

AD

한림대학교의 이번 교육 혁신은 AI 시대에 의학교육이 나아갈 방향을 구체적으로 제시했다는 점에서 큰 의의를 갖는다. 학생 주도형 수업, 실험실 실습, 디지털 기술 활용을 융합한 이 시도는 미래형 의학교육의 모범 사례로 평가받고 있다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>