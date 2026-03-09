광명시-군포시, 소각시설 공동 이용 협약

지자체 간 공공소각시설 공동이용 협력

연간 1000t 폐기물 교차 처리…에산 절감

경기 광명시(시장 박승원)가 군포시(시장 하은호)와 함께 생활폐기물 소각시설을 공동 이용하는 '상생소각' 모델을 전국 최초로 시행한다.

박승원 광명시장(오른쪽)이 9일 광명시청 중회의실에서 하은호 군포시장과 ‘생활폐기물 안정적 처리를 위한 상호 상생소각 협약’을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

광명시는 9일 시청 중회의실에서 군포시와 '생활폐기물 안정적 처리를 위한 상호 상생소각 협약'을 체결하고, 생활폐기물 소각시설을 공동 활용하는 협력체계를 구축했다.

이번 협약은 두 지방정부의 자원회수시설이 정기점검, 현대화사업, 비상상황 발생 등으로 가동이 어려울 때 가용 용량 범위 내에서 서로의 생활폐기물을 반입해 적정하게 소각 처리하는 것이 핵심이다.

협약에 따라 각 소각장이 연 2회 이상 거쳐야 하는 정기 대보수 기간을 상호 교차 편성하고 가동 중단 시 발생하는 폐기물 연간 총 1천 톤을 1대1로 상호 위탁 처리하게 된다.

이번 협력은 올해부터 전면 시행된 '수도권 생활폐기물 직매립 금지' 조치에 선제적으로 대응하기 위해 광명시가 제안하고 군포시가 적극 화답하며 성사됐다.

Advertisement

광명시 관계자는 두 도시가 주거 중심의 도시 구조와 폐기물 발생 패턴이 유사하다는 점에 착안해 협력을 추진했다고 설명했다.

이번 협력으로 별도의 비용 부담 없이도 소각시설 가동 중단 시 폐기물 처리 공백을 줄이고 시설 운영의 안정성을 높일 수 있는 '무부담·공동이익' 구조를 마련한 것이다.

또한 기존에 원거리 외부 민간 위탁에 의존하던 폐기물 처리 경로를 권역 내로 다변화해 예산을 절감하고 운송 과정에서 발생하는 환경 부담을 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

박승원 광명시장은 "수도권 직매립 금지라는 큰 환경 정책 변화 속에서 지자체 간 협력으로 해법을 만든 의미 있는 사례"라며 "앞으로도 광명시는 시민의 환경권을 지키면서도 재정 부담은 줄일 수 있는 자원순환 정책을 추진해 지속가능한 도시 모델을 만들어 가겠다"고 밝혔다.

한편, 광명시는 전국 최초 '폐가전 맞춤형 무상수거'와 '대형폐기물 전문 선별화' 등 혁신적인 정책을 통해 2024년 행정안전부 적극행정 유공 포상을 받는 등 독보적인 자원순환 역량을 입증해 왔다.

AD

특히 2025년에는 생활폐기물 재활용률 51.69%를 달성하며 소각률(48.31%)을 앞지르는 성과를 거둔 바 있다.

광명=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>