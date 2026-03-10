958명 노인 2년 추적 임상시험…DNA 기반 노화 시계 일부 지표 개선

전문가 "효과 제한적…실제 노화 지연 여부 해석은 신중해야"

종합 비타민·미네랄 보충제를 매일 복용하면 생물학적 노화 속도가 일부 늦춰질 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 다만 효과 크기가 제한적이어서 실제 노화 지연으로 이어지는지에 대해서는 신중한 해석이 필요하다는 평가도 나온다.

미국 하버드대 의대 연구팀은 평균 연령 약 70세 노인 958명을 대상으로 2년간 무작위 임상시험을 실시한 결과, 종합 비타민·미네랄 보충제를 복용한 그룹에서 일부 DNA 기반 노화 지표의 증가 속도가 감소한 것으로 나타났다고 밝혔다. 연구 결과는 국제학술지 '네이처 메디신(Nature Medicine)'에 10일 게재됐다.

연구팀은 참가자들에게 종합 비타민·미네랄 보충제, 코코아 추출물 또는 위약을 복용하도록 한 뒤 혈액에서 측정한 DNA 메틸화 기반 '후성유전학적 노화 시계(epigenetic clock)' 지표 5가지를 분석했다.

종합비타민 복용군서 일부 '노화 시계' 지표 감소

그 결과 종합 비타민을 복용한 그룹에서는 사망 위험 예측에 활용되는 노화 시계 지표 중 두 가지에서 연간 증가 속도가 각각 약 2.6개월과 1.4개월 감소한 것으로 나타났다. 특히 시험 시작 전 생물학적 노화 속도가 평균보다 빠른 참가자에서는 일부 지표에서 약 2.8개월 수준의 감소 효과가 관찰됐다.

반면 코코아 추출물을 복용한 그룹에서는 노화 지표 변화가 유의미하게 나타나지 않았다. 연구진은 이런 결과가 종합 비타민 보충제가 생물학적 노화 과정에 일정 부분 영향을 줄 가능성을 시사한다고 설명했다.

다만 전문가들은 사이언스미디어센터와의 인터뷰에서 결과 해석에 신중해야 한다고 지적한다. 루이지 폰타나 호주 시드니대 교수는 "일부 DNA 기반 노화 지표에서 변화가 나타났지만 효과 크기가 작고 모든 지표에서 일관되게 나타난 것은 아니다"라고 평가했다.

로라 싱클레어 영국 엑서터대 연구원은 "후성유전학적 시계는 노화를 측정하는 유용한 도구지만 노화의 전체 과정을 반영하는 것은 아니기 때문에 다른 생물학적 지표와 함께 해석할 필요가 있다"고 분석했다.

오경수 중앙대학교 약학대학 교수는 "멀티비타민 복용이 일부 후성유전학적 노화 지표 감소와 연관될 가능성을 보여주지만 개인의 건강 상태와 영양 상태를 고려해 보충제를 선택하는 것이 중요하다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



