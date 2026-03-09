2.6km 추가 조성…총 210억 투입

책쉼터·치유센터도 연계 조성

서울 은평구(구청장 김미경)가 봉산 무장애숲길 9.8km 전 구간을 내년까지 완공한다고 9일 밝혔다. 완공 시 전국 최장 규모의 무장애 데크길로, 서울 도심에서 누구나 자연을 편안하게 누릴 수 있는 녹색 인프라로 자리매김할 전망이다.

봉산 무장애숲길. 은평구 제공. AD 원본보기 아이콘

구는 지난해까지 전체 구간 중 7.2km를 조성했으며, 나머지 2.6km를 추가로 개설해 내년 중 전 구간을 완성할 계획이다. 총 투입 금액은 210억원이다.

봉산 무장애숲길은 노약자·장애인·유모차 이용자 등 보행 약자를 포함한 모든 주민이 이용할 수 있는 데크형 숲길이다. 구간마다 쉼터와 전망대 등 휴게공간을 갖추고, 유아차 데이·어르신 걷기·반려동물 걷기·숲 해설 프로그램 등 다양한 활동도 지속 운영한다.

전 구간 완공에 맞춰 숲길과 연계한 복합힐링공간도 함께 조성된다. 수색지구에는 책쉼터를, 수국사지구에는 치유센터·치유숲·명상 공간 등 힐링 거점을 마련할 예정이다. 두 시설 모두 설계 공모를 통해 당선작을 선정했으며, 봉산의 산림자원을 활용해 일상 속 휴식과 치유 공간으로 꾸밀 방침이다.

김미경 은평구청장은 "봉산 무장애숲길과 책쉼터 등 복합 힐링 여가 공간은 자연과 주민이 함께하는 휴식 공간이 될 것"이라며 "앞으로도 주민 의견을 반영해 녹색 복지 증진을 위해 힘쓰겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



