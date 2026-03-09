김한정 예비후보 선거사무소 개소

우원식·최민희 등 1000여 명 운집

김한정 "교통혁명 남양주 가치 높일 것"

더불어민주당 김한정 남양주시장 예비후보가 지난 8일 남양주시 다산동 선거사무소에서 개소식을 열고 본격적인 선거 행보에 나섰다.

더불어민주당 김한정 남양주시장 예비후보가 지난 8일 남양주시 다산동 선거사무소에서 개소식을 열고 있다.

이날 개소식에는 우원식 국회의장 부부, 최민희 국회의원, 이용우 전 국회의원, 최열 환경재단 이사장 등 각계 인사와 지역 내 지방선거 출마자들, 당원, 시민 등 약 1000여 명이 참석했다. 유시민 전 노무현재단 이사장은 서면 메시지를 통해 축하의 뜻을 전했다.

김한정 남양주시장 예비후보의 후원회장을 맡은 우원식 국회의장은 "김한정은 가장 믿을 만한 인물"이라며 "그동안 갈고닦은 역량이 남양주와 국가를 위해 제대로 쓰이길 바란다"고 말했다. 최민희 국회의원도 "시민의 삶을 직접 바꿀 수 있는 중요한 자리가 시장"이라며 "그 비전을 함께 실현할 후보와 함께 하겠다"고 말해 김 예비후보에 대한 지지의사를 밝혔다.

유시민 전 이사장은 김한정 후보는 김대중 대통령 곁에서 국정을 배우고 국회에서 폭넓은 경험을 쌓아온 인물이라며 "그동안의 경험과 안목으로 남양주를 더 살기 좋은 도시로 만들 것이라 기대한다"고 응원했다.

특히 이날 축사에는 김한정 예비후보의 전 지역구 청년 당원이 함께해 의미를 더했다. 청년 당원은 4호선 개통 추진과 광릉숲 보전 등 미래 세대를 위한 의정활동을 곁에서 지켜봐 왔다며, 남양주 청년들의 삶과 직결된 교통과 일자리 문제를 풀어갈 적임자라는 기대를 전했다.

김 예비후보는 "남양주는 인구 100만 도시를 눈앞에 두고 있지만, 교통 문제를 비롯해 시민 삶의 질과 직결된 과제가 여전히 남아 있다"며 "4·8호선 추진 경험을 바탕으로 9호선 연장과 GTX-B 등 교통혁명을 통해 시민들의 출퇴근 문제를 해결하겠다"고 밝혔다.

이어 "왕숙신도시 등 도시 확장에 발맞춰 100만 도시 시대에 걸맞은 경쟁력을 갖춘 남양주 대전환을 반드시 완수하겠다"고 말했다

남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



