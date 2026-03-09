브랜드리팩터링 "M&A 부결 가능한 상거래채권 의결 기반 확보"

동성제약 동성제약 close 증권정보 002210 KOSPI 현재가 973 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 973 2026.03.09 10:53 기준 관련기사 브랜드리팩터링 "동성제약 회생, 주주 손실 진짜 폭탄은 '증자·희석'이다" '찬성 안 하면 거래 끊긴다?'…동성제약 관리인, 채권자 압박에 중립성 논란 동성제약 주주들 "거래정지 만든 관리인…책임은 외면, 동의만 요구" 전 종목 시세 보기 의 최대주주 브랜드리팩터링은 상거래채권자 부문에서 인가전 M&A 부결을 이끌 수 있는 의결 기반을 이미 확보했으며, 현재 추가 상거래채권 확보도 이어가고 있다고 9일 밝혔다.

브랜드리팩터링 측은 상거래채권자들이 대주주 측에 의결권을 위임하는 방식으로 부결 요건을 사실상 충족한 상태라고 설명했다. 이에 따라 오는 18일 관계인집회는 새로운 승부를 가르는 자리가 아니라, 이미 형성된 의결 구조를 확인하는 절차에 가깝다는 입장이다.

브랜드리팩터링 관계자는 "최근 시장에서는 인가전 M&A가 기정사실처럼 받아들여지는 분위기도 감지되지만, 이는 실제 의결 구조와 다른 흐름"이라며 "회생절차의 핵심은 여론전이 아니라 실질 의결권 확보 여부고 현재 판세는 부결 쪽으로 기울어졌다"고 주장했다.

최대주주 측이 부결 요건을 넘어 추가 상거래채권 확보에 나서는 배경도 분명하다. 관계인집회 직전까지 발생할 수 있는 혼선과 변수를 원천 차단하고, 의결 안정성을 더욱 높이기 위한 조치라는 설명이다. 단순히 법정 기준을 맞추는 수준이 아니라, 부결 구도를 보다 확실하게 굳히겠다는 전략이다.

최대주주 측은 "주주들 사이에서도 인가전 M&A 구조가 현실화될 경우 감자, 신주 발행, 전환성 자금 유입 등에 따라 기존 지분가치 훼손 우려가 크다는 인식이 확산되고 있다"며 "기존 주주 손실 방지 필요성을 앞세워 반대 동의 확보에도 속도를 내고 있다"고 밝혔다.

이어 "부결은 목표가 아니라 이미 확보한 결과"라며 "추가 상거래채권 확보는 승부를 뒤집기 위한 것이 아니라 흔들림을 원천 차단하기 위한 것"이라고 강조했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



