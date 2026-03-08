與, 제주지사 후보 오영훈·위성곤·문대림 '3파전'
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
전북도지사 후보엔 김관영·안호영·이원택
더불어민주당 김이수 중앙당 공천관리위원장. 연합뉴스
AD
더불어민주당이 6·3 지방선거 제주·전북지사 후보를 경선을 통해 정하기로 했다.
김이수 공천관리위원장은 8일 서울 여의도 중앙당사에서 가진 브리핑에서 두 지역에 대해 "제주도지사와 전북도지사는 공모한 후보 전원을 경선 후보자로 선정했다"며 이같이 밝혔다.
이날 발표된 공천 심사 결과에 따르면 제주 지역은 현역인 오영훈 지사와 위성곤·문대림 의원 등 3명이 경선을 치른다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스지금이 '줍줍' 타이밍?… 美·이란 전쟁으로 주가 ...
AD
전북 지역은 현역인 김관영 도지사, 안호영·이원택 의원이 경선 후보자 목록에 이름을 올렸다.
Advertisement
차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD
Advertisement
오늘의 인기정보AD
함께 보면 좋은 기사
Advertisement
Advertisement
오늘의 인기정보AD
오늘의 인기정보AD
내 안의 인사이트 깨우기
Advertisement
취향저격 맞춤뉴스
오늘의 추천 컨텐츠AD
오늘의 인기정보AD
맞춤 콘텐츠AD
실시간 핫이슈AD
많이 본 뉴스
AD
Advertisement
당신을 위한 추천 콘텐츠
Advertisement
Advertisement
놓칠 수 없는 이슈
Advertisement