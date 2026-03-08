전북도지사 후보엔 김관영·안호영·이원택

더불어민주당이 6·3 지방선거 제주·전북지사 후보를 경선을 통해 정하기로 했다.

김이수 공천관리위원장은 8일 서울 여의도 중앙당사에서 가진 브리핑에서 두 지역에 대해 "제주도지사와 전북도지사는 공모한 후보 전원을 경선 후보자로 선정했다"며 이같이 밝혔다.

이날 발표된 공천 심사 결과에 따르면 제주 지역은 현역인 오영훈 지사와 위성곤·문대림 의원 등 3명이 경선을 치른다.

전북 지역은 현역인 김관영 도지사, 안호영·이원택 의원이 경선 후보자 목록에 이름을 올렸다.

