농작물 냉해 피해 대비해야

월요일인 9일 아침 기온이 영하로 떨어지면서 서리 피해에 주의가 요구된다. 중부지방에는 비나 눈이 올 것으로 예보됐다.

기상청에 따르면 9일 새벽 인천·경기와 충남 북부 서해안에서 비나 눈이 시작돼 아침부터 오전 사이 충북 남부를 제외한 중부지방 전역으로 확대된 뒤 오후 전에 대부분 그치겠다. 다만 경기 동부와 충북 북부는 낮까지, 강원 지역은 밤까지 이어지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 강원 동해안·강원 산지·경북 동해안·울릉도·독도 5㎜ 미만, 수도권·서해5도·강원 내륙·충청·경북 북동 내륙·경북 북동 산지 1㎜ 안팎으로 많지 않겠다.

적설량은 강원 산지 1~5㎝, 강원 내륙 1~3㎝, 경기 북부·경기 남동부·충북 중부·충북 북부 1㎝ 안팎, 서울·인천·경기 남서부·세종·충남 북부 내륙·경북 북동 내륙·경북 북동 산지 1㎝ 미만으로 예상된다.

강수량은 많지 않지만 아침 기온이 영하로 내려가면서 비와 눈이 얼어 도로 곳곳에 살얼음이 끼고 빙판길이 나타날 가능성이 있어 주의가 필요하다.

아침 최저기온은 -4~2도, 낮 최고기온은 6~12도로 예보됐다. 남부지방 내륙에는 아침 서리가 내려 농작물 냉해 피해가 발생하지 않도록 대비해야 한다.

서해안에는 순간풍속 시속 55㎞(15m/s) 안팎의 강풍이 불겠다. 서해 중부 먼바다와 제주 앞바다 등 해상에서도 바람이 강하게 불고 물결이 1.5~3.5m로 높게 일 것으로 보여 항해와 조업 시 주의가 필요하다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



