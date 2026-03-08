한 전 대표 7일 부산 발언 겨냥

한동훈 전 국민의힘 대표가 7일 부산 북구 구포시장을 찾아 상인들과 지지자들에게 인사를 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

더불어민주당이 '윤석열 전 대통령도 코스피 5000~6000을 찍었을 것'이라는 국민의힘 한동훈 전 대표 발언에 대해 "코스피도 민심도 허세에 반응하지 않는다"고 8일 반박했다.

김현정 원내대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 "코리아 디스카운트의 핵심은 윤석열과 그 일당"이라며 이같이 비판했다.

김 원내대변인은 "윤석열 재임 기간 코스피 최고 종가는 2024년 7월 기록한 2891포인트"라며 "그나마도 비상계엄이 선포된 직후 시장은 곧바로 무너졌다"고 쏘아붙였다.

그러면서 "최근 코스피 상승은 반도체 사이클 하나로 설명할 수 없다. 상법 개정, 밸류업 정책, 주주 보호 강화처럼 코리아 디스카운트를 걷어낼 제도 개혁 기대가 함께 시장을 끌어올린 결과"라며 "국민의힘은 필리버스터까지 벌이며 1·2·3차 상법 개정을 결사 저지해 왔던 장본인"이라고 지적했다.

같은 당 박지혜 대변인도 이날 국회 브리핑에서 한 전 대표의 발언을 두고 "코리아 디스카운트의 주범이자 시장을 도륙했던 장본인이 코스피 6000 돌파를 견인했을 것이라는 허구적 명제"라고 강조했다.

박 대변인은 "상대 진영이라는 이유만으로 정당한 국정 성과조차 부정하고 갈라치기에 몰두하는 행태야말로 자신이 그토록 경계하던 '뺄셈 정치'의 표본 아닌가"라며 "(윤석열 전 대통령이) '계속 정치를 했더라면'이라는 가정은 내란으로 인한 국민 상처와 트라우마에 전혀 공감하지 못하고 있다는 자백"이라고 공세를 펼쳤다.

한 전 대표는 7일 부산 북구 구포시장을 찾아 "코스피 주가지수가 5000~6000을 찍고 있는데 이는 이재명 정부 정책 때문이 아니라 반도체 사이클이 돌아오면서 좌우된 현상"이라고 주장했다. 그러면서 "윤석열 전 대통령이 계엄을 하지 않고 정치하고 있었으면 역시 5000~6000을 찍었을 가능성이 있다"며 "대단히 안타깝다"고 했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



