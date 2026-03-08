신한금융 "집값 안정되면 소비 늘고 결혼·출산 늘어"

연구소 '집값이 안정되면 달라질 것들' 보고서 발간

집값을 안정시켜야 부동산 중심의 자산 불평등 구조가 완화되고 나아가 소비와 결혼, 출산 등 사회적 문제에도 긍정적 영향을 미칠 수 있다는 분석이 민간 금융권에서 나왔다. 금융시장도 다양한 상품에 수요가 늘어나는 등 구조적 변화를 가져올 수 있다는 지적이다.

신한금융지주 미래전략연구소는 8일 '집값이 안정되면 달라질 것들: 내수의 질적 전환과 금융의 역할' 보고서를 통해 부동산 가격 안정에 따른 주거비 부담 완화가 가계 소비와 결혼·출산 등에 영향을 미쳐 결과적으로 우리 경제와 사회 변화까지 연결될 수 있다고 진단했다.

보고서에 따르면 현재 한국의 자산 불평등은 역대 최고 수준이다. 순자산 지니계수는 지난해 0.625로 통계 집계 이후 가장 높았다. 반면 소득 격차는 완화되는 흐름을 보이면서 한국의 불평등 구조가 '소득'에서 '자산' 중심으로 이동했다고 짚었다.

자산 격차를 벌린 핵심 요인은 부동산이다. 가계 자산의 약 70%가 부동산에 집중되면서 순자산 상위 20%가 전체 자산의 65%를 차지한 것으로 나타났다. 반면 하위 40%의 점유율은 4.8%에 그쳤다. 연구소는 "부동산 가격 상승이 계층 간 자산 격차를 수년 치 소득 차이 이상으로 벌려 놓고 있다"고 지적했다. 부동산으로 인한 불평등 심화는 주거 불안과 소비 위축을 통해 삶의 질을 직접적으로 악화시킬 뿐 아니라 세대 간·세대 내 불평등 구조를 강화해 계층을 고착화시키는 등 사회적 문제로 이어질 수 있다고 보고서는 짚었다.

주거비 부담이 줄어들 경우 소비 회복 효과는 특히 청년층과 중년층에서 크게 나타날 것으로 예상됐다. 교육과 자기계발 등을 인적 자본 투자가 늘어나면서 경제활동에도 변화가 나타날 수 있다고 봤다. 결혼과 출산에도 영향을 줄 수 있다는 분석이다. 연구소는 "한국은 결혼이 곧 주택 마련이라는 인식이 강한 만큼 주거 부담이 완화되면 결혼을 결정하는 경제적 장벽이 낮아져 결혼과 출산 실행 장벽을 낮추는 환경을 조성할 수 있다"고 설명했다.

주택가격 안정이 금융시장에도 구조적 변화를 가져올 것으로 예상했다. 집 마련 부담이 줄어들면 청년·신혼부부 등 젊은층에서는 여유자금이 생기면서 초기 단계 금융상품(시드머니 마련형 적금· 청년ISA·적립식 펀드 등) 수요가 확대될 가능성이 있다고 제언했다. 고령층 역시 주택 유동화를 위해 다운사이징, 주택연금, 상속·증여 등과 관련한 금융 수요가 증가할 것으로 전망했다. 주택 금융 역시 월세대출·보증금 반환 보증 등 새로운 금융수요가 확대될 수 있을 것으로 봤다.

