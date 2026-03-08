하나은행은 한국남부발전과 해상풍력 발전사업 공동개발을 위한 업무협약을 체결하고, 재생에너지로의 대전환을 위한 생산적 금융 가속화에 나선다고 8일 밝혔다.

이병식 하나은행 IB그룹 부행장(오른쪽)이 지난 6일 윤상옥 한국남부발전 재생에너지전무와 '해상풍력 발전사업 공동개발 및 재생에너지로의 대전환'을 위한 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 하나은행 제공

이번 협약은 국가 에너지 수급 안정화를 위해 해상풍력 발전사업 등 재생에너지 분야 전반에 걸쳐 민간 금융사와 발전사 간 개발·건설·운영을 아우르는 전(全) 주기 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

해상풍력 발전사업은 초기 투자 규모가 크고 사업 기간이 장기화되는 특성상 금융과 개발 측면에서의 유기적 결합이 사업 성패의 핵심 요소로 꼽힌다. 이번 협약을 통해 하나은행의 인프라 개발 특화 IB금융 역량과 한국남부발전의 풍부한 해상풍력 개발·운영 경험을 연계함으로써 사업 완성도를 한층 높일 수 있게 됐다.

특히 하나은행은 단순 자금 공급을 넘어 사업타당성 검토부터 구조설계·금융주선으로 이어지는 전 과정에 주도적으로 참여하는 생산적 금융 모델을 실현할 수 있게 됐다. 구체적으로 한국남부발전이 추진 중인 해상풍력 프로젝트 가운데 하나은행이 금융주선을 맡은 전남 영광군 '야월해상풍력 발전단지'와 부산 사하구 '다대포해상풍력 발전단지'는 각각 호남권과 영남권 전력 인프라로 활용될 예정이다.

양사는 앞으로 ▲해상풍력 및 재생에너지 사업 관련 금융·개발 협력 ▲신규 발전사업 공동 발굴 및 검토 ▲인프라 금융시장 동향 공유 및 대응전략 마련 ▲사업 이해관계자 금융 역량 강화 지원 등을 통해 협업 체계를 단계적으로 구체화해 나갈 계획이다.

이병식 IB그룹 부행장은 "탄소중립 및 재생에너지로의 대전환을 위한 핵심 전원인 해상풍력 발전사업의 성공적 추진을 위해 공공과 금융이 함께 사업을 이끌어가는 협업 모델을 구축할 것"이라며 "앞으로도 지속적인 생산적 금융 가속화를 통해 국내 친환경·재생에너지 인프라 영토 확장에 앞장설 것"이라고 밝혔다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



